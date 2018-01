KrF: Ingen støtte til mer søndagshandel og lengre alkohol-åpningstider

I Jeløya-plattformen heter det at regjeringen vil «utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager».

Samtidig vil de også endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets butikker kan følge kommunalt fastsatte tider for alkohol. Det innebærer i så fall at polet kan være åpent lenger.

Statsminister Erna Solberg (H) advarte under presseseansen på Hotel Jeløy Radio om at dette ville være lite populært i KrF, og det viste seg raskt at Høyre-lederen fikk rett.

– Vi vil ikke støtte utvidet salgstid for alkohol, sier Hareide til VG.

Han vil heller ikke støtte at man legger til rette for mer søndagshandel.

– I dag har jeg vært på ski, og jeg tror at de aller fleste heller vil bruke søndagen til slike aktiviteter fremfor shopping, sier KrF-lederen.