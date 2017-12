Russland kaller spionsaken uheldig for forholdet til Norge

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter. Berg påstår at han er blitt narret i en felle og har forklart via sin norske advokat, Brynjulf Risnes, at han hadde blitt bedt av personer i Norge om å overlevere en pengesum i Moskva.

Torsdag kom den første offisielle reaksjonen fra russiske myndigheter.

– Dette er ikke en heldig sak for forholdet mellom Norge og Russland, sa pressetalskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet til NRK under en pressekonferanse torsdag.

Zakharova opplyser at russiske myndigheter mener Berg var i landet på oppdrag for norsk etterretning, og at han i egenskap av denne rollen har levert informasjon til både norske myndigheter og CIA. Talskvinnen forteller til kanalen at myndighetene vil foreta seg «adekvate tiltak» i saken, men hun utdyper ikke nærmere hva disse tiltakene innebærer.

Berg har sittet isolert i en celle i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva og er varetektsfengslet fram til 5. februar. Alle samtaler skjer med tolk og under overvåking.

Hans russiske advokat Ilja Novikov har tidligere opplyst at den tidligere grenseinspektøren i Sør-Varanger etter forholdene skal ha det bra.

