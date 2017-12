Venstre-medlemmer melder seg ut etter regjeringsvedtak

– Jeg synes det er kjempetrist at jeg skal bli tvunget til å melde meg ut av et parti som jeg føler har kjempegod politikk, bare fordi ledelsen har gjort et valg som jeg mener er helt feil, sier Finnmark Venstres nestleder Carina Borch Abrahamsen til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef Jan-Christian Kolstø i Venstre opplyser til Nettavisen at 25 personer har meldt seg ut av partiet etter lørdagens beslutning om å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Samtidig har fem meldt seg inn.

Abrahamsen har selv ikke tatt steget fullt ut ennå, men vurderer det sterkt.

– Mange jeg kjenner i partiet har allerede varslet at de melder seg ut. Om en uke er nok jeg der også, men jeg kommer til å gå noen runder med meg selv først, sier hun.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen håper Abrahamsen avventer litt før hun melder seg ut.

– Vi venter reaksjoner, men vi må vise at vi gjør dette fordi vi skal få gjennomslag for flere av våre kjernesaker. Vi ønsker å flytte tyngdepunktet i norsk politikk inn mot sentrum og i en mer raus og sosialliberal retning, sier han.