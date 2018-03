Demonstrasjon til støtte for Listhaug foran Stortinget

Et par hundre mennesker var til stede foran Stortinget for å vise sin støtte. Demonstrantene bar plakater med påskriften «Solidaritet med Sylvi», og hovedappellant Shukira Hansen utropte Listhaug til en framtidig statsminister.

Samfunnsdebattanten gjorde det klart at hun var lei av å bli kalt rasist fordi hun støtter Listhaug.

– Jeg syns mediene har gått for langt i å stemple henne for noe hun ikke er, sier Hansen til NTB om hva hun ønsket å få fram.

Hun mener Listhaugs argumentasjon er misforstått og hevder Arbeiderpartiet gjorde en feil ved å knytte hennes omstridte Facebook-innlegg til Utøya-massakren.

– Det stemmer ikke at Sylvi prøvde å si noe om Utøya. Det var en kjempestygg hersketeknikk som har skadet mange mennesker. Det er veldig mange ungdommer i dag som har det vondt, fordi noen feilaktig trakk inn det, sier hun.

Tar avstand fra rasisme og konspirasjoner

Samtidig sier hun at hun tar sterkt avstand både fra rasisme, og dem som argumenterer for at Arbeiderpartiet samarbeider med terrorister og er forrædere.

– Det er ikke sant at Ap vil ha inn alle terrorister eller åpne grensene, sier Hansen, og kaller det for en stygg argumentasjon. Men hun vil ikke være med på at Listhaug selv har bidratt til et så hardt debattklima.

– Det debattklimaet var der lenge før henne. Jeg håper vi samles i midten en gang, sier Hansen til NTB.

Fem-seks motdemonstranter ropte «nazisvin» og «ingen rasister i våre gater» mot Listhaug-tilhengerne. Disse ble holdt på avstand av politiet, som møtte fram med en rekke biler.

Ifølge VG ble en mann bortvist etter å ha vist nazihilsen til motdemonstrantene.

En håndfull fremmøtte med tilknytning til Rødt fant fram mobilen for å synge «En himmel full av stjerner».

Kan velte regjeringen

Innsatslederen fra politiet opplyste at de gjorde en fortløpende vurdering av motdemonstrantene, som ikke hadde varslet om sine aksjoner. Men politiet fant ikke at de var i veien for Listhaug-tilhengerne, og lot dem fortsette markeringen.

Støttemarkeringen ble til etter et initiativ på Facebook lørdag. Listhaugs Facebook-innlegg som anklaget Ap for å sette terroristers rettigheter foran landets sikkerhet, har skapt så mye brudulje at Stortinget tirsdag skal stemme over et mistillitsforslag mot henne. Det kan velte hele regjeringen.

Ulike meninger

Blant demonstrantene NTB snakket med, var det ulike årsaker til at de ville vise støtte til Listhaug. Noen sier de vil støtte ytringsfriheten og hennes rett til å si ting som de er. Enkelte mener hun har fortalt sannheten om at Arbeiderpartiet støtter terrorister.

Andre viste til den politiske saken som Listhaugs innlegg var knyttet til, nemlig muligheten for å frata fremmedkrigere statsborgerskap. Arbeiderpartiet sikret flertall på Stortinget for at en slik avgjørelse kun kan tas av domstolene, ikke av forvaltningen.

– Når IS-krigerne drar til Syria, så skal vi ikke ha dem tilbake, sier demonstrant Lise Kronberg fra Oslo.

Også skyteepisodene sør i Oslo og motstand mot at Norge bruker penger på bistand til syriske flyktninger og i Afrika, framfor å bruke penger på norsk velferd og organisasjoner her hjemme, var blant argumentene.