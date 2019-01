Ida Eides donasjon av organer har hjulpet seks mennesker

Det forteller far Bjørn E. Eide, mor Ellen Hæhre og kjæreste Nils-Ingar Aadne gjennom en kronikk på NRK Ytring.

Eide fikk hjertestans under et mosjonsløp 1. september, og livet sto ikke til å redde. Familien ble enige om at organdonasjon var en fin løsning. De fant en donor-app på telefonen hennes som gjorde dem sikre på at det var noe hun selv ville ønsket.

Nå kan familien altså fortelle at det har vært til stor hjelp.

«Fra håpløs tristhet og maktesløshet, fikk vi nå noe positivt å tenke på. Vi ble grundig orientert om prosedyrene videre. Alt gikk imponerende fort – og i løpet av et døgn fikk vi vite at seks personer hadde fått en ny start på et bedre liv. Lunger, lever, bukspyttkjertel, nyrer og hornhinner kom til nytte», skriver familien i kronikken, som har tittelen «En trøst i sorgen».

Eide, som var søster til landslagsløper Mari Eide, ble begravet 14. september. Familien har fått tilbakemeldinger fra menneskene som har fått et lettere liv på grunn av donasjonen.

«Det er en god trøst i å få vite at det har vært vellykket for alle seks. Vi har fått rørende brev fra pårørende til andre organmottakere, som viser oss hvor viktig og riktig avgjørelsen var», skriver de i kronikken.