Bomopprøret startet i Rogaland – nå kommer det til Oslo

Bomopprøret som startet på Jæren i august, kommer torsdag kveld til Oslo. Da vil flere hundre bomskeptikere kjøre i kortesje fra Sandvika til Oslo Spektrum i protest mot 53 nye bomstasjoner i hovedstaden (se fakta).

Torsdag morgen hadde 560 personer meldt seg på aksjonen på Facebook-siden til «JA til miljø, NEI til økte bompenger!». 2700 personer har markert at de er «interessert» i arrangementet. Aksjonistene skal kjøre i 15–20 km/t på E18 fra Sandvika til avkjøring mot Bygdøy. Deretter vil de fortsette mot Solli plass og videre til Oslo Spektrum.

Fakta: Nye bomstasjoner i Oslo 1. mars 2019 kommer det 53 nye bomstasjoner i Oslo. I tillegg til dagens bomring får Oslo en indre ring som i hovedsak skal gå langs Ring 2. Det kommer også bomstasjoner på bygrensen mot Follo og Romerike. På bygrensen mot Bærum har det i flere år vært bomstasjoner. Bomordningen innenfor Oslo blir endret ved at man må betale i begge retninger. Til gjengjeld blir taksten halvert. De som har bombrikke, skal kun betale for én passering i løpet av én time. Det betyr at man kan kjøre gjennom dagens bomring og indre ring uten å betale for to passeringer hvis dette skjer innen én time. Når det gjelder bomstasjoner på bygrensen, så skal de kjørende kun betale på vei inn til Oslo. Bomstasjonene på bygrensen vil ikke være koblet til stasjonene innenfor Oslo. Dermed må de som skal til Oslo sentrum både betale ved bygrensen og ved passering av en av bommene innenfor Oslo. Elbiler må også begynne å betale fra 1. mars. De får lavere takst enn fossilbiler. Nullutslippskjøretøy som blir drevet av hydrogen slipper å betale. Utenom rushtiden vil passering i dagens bomring og på bygrensen koste 21 kroner. For dieselbiler vil det koste 25 kroner. Elbiler må betale 5 kroner. Prisen for passering i indre ring blir 17 kroner (19 kroner for diesel og 4 for elbiler). Avgiften blir litt høyere i rushtrafikken. De som har bombrikke vil få 20 prosent rabatt på passeringer, mot ti prosent i dag.

– Vi er inspirert av aksjonene i Rogaland. I løpet av de siste to-tre ukene har Facebook-siden vår fått 12.000 nye medlemmer. Mange har etterlyst aksjoner i Oslo. Nå smir vi mens jernet er varmt, sier Cecilie Lyngby til Aftenposten.

Hun startet Facebook-siden som nå har 32.000 medlemmer. I november klarte hun å samle 4000 personer foran Rådhuset i Oslo. Nå håper Lyngby at bomskeptikerne møter opp utenfor Sandvika politistasjon klokken 18 torsdag.

– Jeg startet aksjonen fordi veldig mange vil bli berørt av de nye bommene. Jeg får daglig henvendelser fra alenemødre som sliter med økonomien. Og så hører jeg om barn som må slutte på trening på grunn av bomprisene, sier Lyngby, som skal kjøre først i kortesjen.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– 1. oktober i fjor ble det innført rushtidsavgift i Oslo. Vi ønsker den gamle ordningen før rushtidsavgiften, der alle betalte samme takst. Det er helt greit for oss at også elbiler betaler det samme som vanlige biler. Med de nye bomstasjonene blir det altfor dyrt for folk å kjøre, svarer 47-åringen.

Hun mener det er umulig for en aktiv familie å rekke alt uten bil.

– Mange kjører på kryss og tvers av regionen med barna på alle mulige sportsaktiviteter. Og så har man familie på for eksempel Sandvika og Bøler. Med full jobb og barn vil man ikke rekke over alt uten bil. I dag er kvinnen i full jobb. Dette er tilbaketoget som ingen har tid til.

Vil tute og skape liv

Lyngby legger ikke skjul på at bilistene i kortesjen vil tute underveis. Farten vil ligge på 15–20 km/t. Aftenposten har snakket med Oslo politidistrikt som har gitt tillatelse til aksjonen. Politibetjent Knut Hernes sier at politiet forutsetter at aksjonistene holder seg innenfor veitrafikkloven.

– Vi har ikke noen innvendinger mot aksjonen så lenge de ikke er til unødig sjenanse eller fare for alminnelig ferdsel. Det betyr i praksis at de ikke er til hinder for annen trafikk eller blokkerer annen trafikk, sier Hernes.

Politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset sier at politiet skal følge med for å forebygge farlige situasjoner.

– Vi vil gripe inn hvis vi ser at ting utvikler seg i feil retning, sier Grønli.

– Vi kommer til å holde oss i høyre felt på E18, slik at annen trafikk kan kjøre i venstre felt. Siden det er en aksjon, regner jeg med at det vil være litt rom for å vise hva vi mener. Og så har jeg oppfordret deltagerne til å pynte bilene sine, humrer Cecilie Lyngby.

– Demokratisk rett

Den ferske samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) har forståelse for aksjonistene.

– Folk har lov til å mene hva de vil om disse tingene. Frp har vært imot mange bompengeprosjekter fordi vi mener det ikke bør være for stor bompenge-belastning på bilistene, det har vi også vært i Oslo, sier Dale.

– Det er Frp som har styrt Samferdselsdepartementet de siste årene. Hva sier du til det?

– Det er lokalpolitikerne som først vedtar å innføre bompenger. Vi må forholde oss til dette og vedtakene i Stortinget, men Frp er opptatt av denne saken. Vi er nå i gang med å redusere antall bomselskaper fra over 50 til fem, slik at det går mer penger til vei og mindre til administrasjon. Vi har også økt statlig finansiering for flere veiprosjekter for å redusere bomandelen, sier Dale.

– Hva tenker du om at bomopprøret sprer seg?

– Det viser viktigheten av lokalvalgene siden det er der bompengeavgjørelsene tas i første omgang. Det er ikke staten som bestemmer dette. Hvor mye bompenger det blir, påvirker bilistene når de bruker stemmeretten ved kommunevalget, svarer Dale.

Viktig for å finansiere kollektivprosjekter

Frp-nestor Carl I. Hagen sitter i samferdselskomiteen i Oslo. Han sier at de vil foreslå å stoppe de nye bomstasjonene.

– I forbindelse med budsjettbehandlingen senere i år vil vi foreslå å stoppe utplassering av bommene. Staten bør bruke oljepenger for å finansiere dette, sier Hagen, som støtter aksjonistene.

Han skylder på regjeringsplattformen for at Frp i regjering ikke kan sette en stopper for bommene.

– Her har vi ikke nådd frem med vårt syn, sier Hagen.

Oslo Ap: Nødvendig for å bedre kollektivtilbudet

Andreas Halse er miljøpolitisk talsperson for Ap i Oslo. Også han har stor respekt for aksjonistene, men sier at bominntektene er nødvendige for å finansiere de planlagte kollektivprosjektene i Oslo og Akershus.

Han minner også om at dette er godkjent av bystyret i Oslo, fylkeskommune i Akershus og Stortinget.

– Det er mulig å ombestemme seg hvis vi dropper Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og nytt signalanlegg på T-banen.

– Er det riktig å bruke store deler av bompenger på kollektivprosjekter?

– Hver gang vi får folk til å velge kollektivtrafikk fremfor bil, blir det bedre plass for de kjørende. Hadde vi ikke hatt bomstasjoner ville køene på veiene vært mye større. Det ville gitt større misnøye, svarer Halse.