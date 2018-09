AUF-leder reagerer på «actionpreg» i 22. juli-trailer

Filmen har premiere under filmfestivalen i Venezia onsdag. Tirsdag ble traileren sluppet. Den er snaut to og et halvt minutt lang og inneholder flere sterke bilder fra dramatiseringen av terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Anders Behring Breivik, i filmen spilt av Anders Danielsen Lie, er også viet mye oppmerksomhet i traileren.

AUF-leder Mani Hussaini sier flere av ungdomspartiets medlemmer har reagert på «actionpreget» i traileren.

– Mange er usikre på om den vil formidle den dagen og det som fulgte på en riktig måte, sier han til NRK.

Leder Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier at også hun har fått reaksjoner fra berørte etter angrepene.

– Reaksjonene jeg har fått hittil er at traileren var ganske sterk, og at flere vil skjerme seg fra den. Vi får se hvordan reaksjonene blir på selve filmen når den vises i morgen, sier Røyneland.

Røyneland oppfordrer nå til varsomhet fra mediene og andre kanaler som omtaler filmen.

Netflix opplyser at filmen vil få premiere på Netflix 10. oktober i Norge. Filmen skal også vises på enkelte kinoer i USA samt på filmfestivalen i Venezia onsdag denne uken. Hvorvidt filmen blir vist på kino i Norge, er foreløpig ikke avklart.

«Jason Bourne»-regissør Greengrass har skrevet og regissert filmen, basert på boken «En av oss: En fortelling om Norge» av Åsne Seierstad. Den følger tre sammenvevde historier – om overlevende som forsøker å gjenoppbygge sine liv, om Norges politiske ledelse som forsøker å styre landet gjennom krisen og om terroristens advokater.

Fakta om 22. juli-filmene:

Tre filmer og en TV-serie om terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 er ventet i løpet av 2018 og 2019: