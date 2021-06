Advokat: Viggo Kristiansen tar uro rundt løslatelsen på alvor

Viggo Kristiansen ser fram til å bli en fri mann, men har forståelse for at det er delte meninger om løslatelsen av ham, ifølge forsvarer Bjørn André Gulstad.

Advokat Bjørn André Gulstad møtte pressen utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt mandag ettermiddag i påvente av løslatelsen av Viggo Kristiansen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Bibiana Piene

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kristiansen har stor forståelse for at det er delte meninger. Han vil forsøke å ligge lavt. Det er også en gruppe der ute som mener at han burde sittet lenger i fengsel. Han ønsker ikke provosere noen, sa Gulstad til presseoppbudet som hadde samlet seg utenfor inngangen til Ila fengsel, i 17.45-tiden mandag.

Tidligere på dagen konkluderte Høyesteretts ankeutvalg med at Kristiansen skal løslates. Nøyaktig når han kommer ut av fengselet, er foreløpig ikke kjent.

– Minnerikt møte

Gulstad kunne fortelle om et sterkt møte med 42-åringen, som har sittet halve livet i fengsel, etter at avgjørelsen var klar.

– Et minnerikt og sterkt møte. Det var tanker om risiko og andres oppfattelse av saken. Det var en reflektert Viggo Kristiansen som tar sin egen rolle rundt denne saken veldig på alvor, sa advokaten.

Kristiansen hadde et prat med faren på telefon like før avgjørelsen fra Høyesterett kom. Han felte ingen tårer, men ble blank i øynene og svært alvorlig, forteller advokaten.

På spørsmål fra NTB om Kristiansen opplever det som skummelt å bli løslatt, sier advokaten at etter nær 21 år i fengsel er alt skummelt. Kristiansen har derfor valgt å ligge lavt i den første tida framover.

– Han tenker at han har et ansvar. Han er opptatt av at løslatelsen skal foregå på en stille og rolig måte, sier Gulstad.

Kritiserer kriminalomsorgen

Forsvareren kritiserer samtidig kriminalomsorgen for ikke å ha lagt til rette for en gradvis tilvenning til samfunnet. Kristiansen går direkte fra 21 år i et høyrisikofengsel til friheten.

På spørsmål om Kristiansen ønsker politibeskyttelse, sier hans forsvarer at det foreløpig ikke er noe konkret behov for det.

Viggo Kristiansen ønsker ifølge sin forsvarer ikke å møte pressen når han løslates. Hans far sier til Fædrelandsvennen at han skal kjøre fra Kristiansand for å hente sønnen sin.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000. Da 42-åringen fikk straffesaken sin gjenopptatt i februar i år, begjærte han seg løslatt for første gang.