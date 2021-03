Noen få bydeler står for storparten av pasientene i Norge. Pandemien har rammet mye skjevere enn vi visste.

Folk på Stovnersenteret går med munnbind og følger strenge smitteregler. Nye pasienttall viser at noen få bydeler i Oslo, inkludert Stovner, står for en stor andel av alle koronapasienter i Norge. Stein Bjørge

For første gang kommer tall over pasienter fra bydelene i Oslo. Det viser at pandemien har truffet langt skjevere enn tidligere kjent.

