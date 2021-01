Politiet vil sende svenske redningseksperter inn i skredområdet fredag

Fredag sendes det inn bakkemannskaper i området. Ti personer er fortsatt savnet. Over 1.000 personer i området er evakuert. Foto: Jil Yngland / NTB

Fyrverkeri på nyttårsaften over jordskredet ved Ask i Gjerdrum. Flere boliger er tatt av skredet og ti personer er savnet. Over 1.000 personer i området er evakuert. Foto: Jil Yngland / NTB

Politiet har satt i gang forberedelsene til å sende bakkemannskaper inn i skredområdet på Ask i Gjerdrum, over to døgn etter at skredet startet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden