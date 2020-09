Tre falt over mann i Slottsparken i Oslo

En mann er kjørt til legevakt etter at han fikk et tre over seg i Slottsparken i Oslo onsdag.

En mann ble lettere skadd da han fikk dette treet over seg i Slottsparken i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Det er en person som er lettere skadd. Han kjøres nå til legevakt, opplyser innsatsleder på stedet til NTB.

Folk oppfordres til å unngå Slottsparken fram til vindkastene har roet seg, opplyser Kongehuset på sitt nettsted. Dronningparken holdes stengt ut dagen.

Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt sier til NTB at de fikk melding om hendelsen klokka 14.37.

Treet falt like ved Gardevaktstuen, like ved Slottets fremside. Opprydningsarbeidet er i gang.