Røde Kors advarer turgåere mot væromslag i påskehelgen

Røde Kors advarer om skiftende vær i store deler av Sør-Norge de neste dagene. Det er derfor viktig for turgåere å være ekstra oppmerksom før de går ut.

Røde Kors ber turgåere være oppmerksom på at været i store deler av Sør-Norge kan skifte raskt de neste dagene. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter flere dager med regn er det nå meldt sol i store deler av Sør-Norge, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

Nedbør og mildvær den siste tiden har ført til at mange vann og elvefar er usikre. Væromslaget fører også til at føreforholdene vil variere gjennom dagen.

– Det kan være is i løypene om morgenen, mens det om ettermiddagen kan være silkeføre. Man kan ikke nødvendigvis se på snøen hvordan forholdene er under. Det er derfor ekstra viktig å forberede turen før man legger ut, sier Rune Guldahl, som er leder for påskesentralen i Røde Kors.