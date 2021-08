Arendalsuka direkte klokken 12: Redaktører til lunsj

Schibsted og Aftenbladet streamer et møte mellom sjefredaktørene fra klokken 12. Hvordan ser det ut inne i en sjefredaktørs hode? Hvordan har det vært å lede et mediehus under korona?

Publisert: Publisert: I dag 07:37

Et høydepunkt fra dagens streaming er når Aftenbla-bla er tilbake etter sommerferien, og starter med live-podkast fra Arendalsuka. Den kan du både se og høre fra tirsdag klokken 18.00.

Podkast-gjengen har tatt seg helt til Arendal for å få med seg uka der Norges elite møtes. I år er det spesielt spennende, siden det snart er valg.

Trolig blir det også noen oppdateringer om Janne Stigen Drangsholts norgesferie, og hva som har skjedd med synkehullet i hagen til Harald Birkevold.

Schibsted har for øvrig en rekke events tirsdag i Arendalsuka. Her er oversikten:

12:00-12:30 Redaktører til lunsj

13:00-13:30 Hat – eller bare dårlig oppførsel?

13:45-14:30 Varig endrede vaner? Arbeid og næring etter pandemien



15:00-16:30 FINN ser trendene – under og etter korona

Schibsted podcaster live:

18:00-19:0 Aftenbla-bla



19:30-20:3 Aftenpodden



21:00-22:0 Giæver og gjengen

Arrangementer fra tidligere tirsdag:

Debrief etter partilederdebatten:

