Nær 40.000 vaksinedoser måtte kastes i Norge i fjor

Minst 38.000 vaksinedoser måtte kastes i Norge i fjor, ifølge Bergens Tidende. Flere kommuner fikk nei da de spurte om å få vaksinere flere med tredje dose.

Minst 38.000 vaksinedoser endte opp i søppelkassa i fjor etter å ha gått ut på dato, ifølge en kartlegging Bergens Tidende har gjort.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bergens Tidende har spurt flere av landets største kommuner om hvor mange vaksinedoser som endte med å gå ut på dato og måtte kastes.

I Bergen endte rundt 14.000 vaksinedoser i søppelkassa, mens over 5.000 doser led samme skjebne i hovedstaden.

I Bærum ble rundt 8.000 Moderna-doser kastet. Kommunen spurte Folkehelseinstituttet (FHI) om de kunne bruke vaksinene til å gi tredje dose til eldre. Dette var på et tidspunkt hvor tredje dose ennå kun ble gitt til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Flere andre kommuner spurte også om å få lov til å utvide vaksineringsanbefalingen for å unngå å måtte kaste vaksinedoser. Svaret var nei fra FHI.

Grete Syrdal, som er kommunalsjef for helse og sosial i Bærum, synes det var leit å måtte kaste vaksinene.

– Det å gå fra en situasjon hvor det over lang tid hadde vært mangel på vaksiner, for så å skulle la dem gå ut på dato, var veldig uvirkelig og etter min mening unødvendig, sier hun til BT.

Det ville vært uforsvarlig å begrunne anbefalinger om ekstra vaksinering med at man hadde for mange ubrukte vaksinedoser liggende, påpeker FHI-smitteverndirektør Geir Bukholm i en epost til BT.

– Samtidig mener FHI at det er uheldig at vaksinedoser kastes. Og vi vil gjøre det vi kan for å forebygge at det skjer, opplyser Bukholm.