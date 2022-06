Kronprinsen er til­bake i Norge etter ekspe­disjonen på Grøn­land

Kronprins Haakon kom lørdag tilbake til Norge etter å ha krysset Grønlandsisen. Kronprinsen snakket om viktigheten av å bevare isen i møte med klimaendringene.

Kronprins Haakon er takknemlig for å ha fått være med på ekspedisjonen over Grønlandsisen.

NTB

– Det var fantastisk, og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å være med og oppleve dette, sa kronprins Haakon i et pressemøte lørdag, ifølge Kongehuset.

Kronprinsen har de siste ukene deltatt i en formidlingsekspedisjon på Grønland.

– Når du står der på isen, virker den nesten uendelig, sa Kronprinsen før han fortsatte:

– Men det er den ikke. Det går an å bevege seg over den bare ved hjelp av vinden i løpet av en to ukers tid. Det virker utrolig at det går an, men vi mennesker påvirker den enorme ismassen. Den er ikke større enn den er, og vi må ta vare på den. Den smelter fort, og det er menneskeskapte klimaendringer som er årsaken til det.

Fredag ble første mål for ekspedisjonen nådd, som var å krysse Grønlandsisen fra vest til øst. Dermed var kronprinsens deltakelse over, men ekspedisjonen fortsetter. Det er Universitetet i Tromsø som arrangerer ekspedisjonen, hvor skilegenden Vegard Ulvang er blant de øvrige deltakerne.

Den andre delen av ekspedisjonen foregår med kajakk langs deler av østkysten, i et område hvor en rekke norske fangstmenn og forskere overvintret i mellomkrigsårene. Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap og innsikt om arktisk natur, forskning og polarhistorie. I tillegg blir det tatt jevnlige snøprøver som skal leveres til klimaforskere.

I ekspedisjonens første fase ble det brukt kiter (drager) og ski for å komme seg fram.