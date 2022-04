Skogbrannen i Bergen: Ikke lenger fare for bebyggelse

Brannvesenet er i ferd med å få kontroll på skogbrannen på Espeland nord i Bergen. I 21-tiden var det ikke fare for bebyggelse, og evakuerte får dra hjem.

Et brannhelikopter jobber med å slukke en brann som sprer seg raskt i vegetasjonen ved Espeland nord i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Brannen på Espeland sprer seg raskt. Brannhelikoptre og sivilforsvaret jobber på spreng med å få kontroll. Foto: 110 Vest / NTB

En brann sprer seg raskt i vegetasjonen ved Espeland nord i Bergen. Brannhelikoptre og sivilforsvar er på plass.

En brann sprer seg raskt i vegetasjonen ved Espeland nord i Bergen. Sju boliger er evakuert.

Brannen sprer seg i det ulendte terrenget, og det er utfordrende for brannmannskapene å komme til, melder brannvesenet.

Brannen dekker ifølge brannvesenet hele fjellryggen langs Unnelandsvegen.

Brannen har pågått siden 15.26 tirsdag ettermiddag.

– Per nå er det ikke fare for bebyggelse, men brannen er ikke meldt under kontroll. Nå planlegges bemanning utover kveld og natt, skriver brannvesenet på Twitter litt før klokken 21.

Arbeidet med å slukke flammene gikk imidlertid framover. Brannvesenets innsatsleder Øystein Magnussen fortalte til NRK klokken 21 at de regner med å ha slukket de siste flammene i løpet av den neste timen.

– Vi har stoppet opp brannens front. Den har ikke hatt utvikling siden forrige brifing, sier Magnussen til Bergensavisen.

Evakuerte får dra hjem

Det brenner mest mot Espeland fangeleir, men det er ikke fare for at brannen vil spre seg til leiren, sier innsatsleder Leif Erik Gjesdal i brannvesenet til avisen.

Rundt 25 personer i seks hus ble evakuert, men alle får nå lov til å flytte hjem igjen.

Brannvesenet vil være på stedet med minst 15 personer utover natten. Et skogbrannhelikopter må avslutte innsatsen i 22-tiden, men vil være i beredskap igjen fra onsdag morgen, opplyser brannvesenet.

Rask spredning

Politiet fikk melding om brannen klokken 15.26 tirsdag ettermiddag. Brannen skal først kun ha dekket et lite område på cirka 30 kvadratmeter med flammer og røyk i retning Moldalia på Espeland i Arna bydel.

Det tok imidlertid ikke lang tid før brannen spredte seg raskt i terrenget, og ved 18-tiden meldte brannvesenet at hele toppen av fjellryggen langs Unnelandsvegen sto i brann.

– Man kan se flammer på lang avstand. Skogbrannhelikopter er ankommet og settes straks i innsats. Sivilforsvaret har ankommet, og BKK har koblet ut høyspentledning på stedet, tvitret 110 Vest.

Brannvesenet opplyste at området som brenner, er vanskelig tilgjengelig. De har hatt 22 mannskaper på stedet.

Seks boliger ble evakuert

To personer ble tidlig evakuert fra en nærliggende bolig. I 18-tiden ble det besluttet å evakuere flere boliger på vestsiden av Unnelandsvegen.

I alt dreide det seg om seks hus, opplyste politiets innsatsleder Øystein Magnussen til Bergensavisen. Rundt 25 personer ble evakuert.

– Brannen har spredd seg ned mot veien, fortalte Magnussen til Bergens Tidende. Han la til at de evakuerte husene ligger nær denne. De evakuerte tok seg til naboer i området.

Droner i området

Politiet opplyser at de har fått meldinger om private droner i området. De advarer om at droneflyging kan skape unødvendige situasjoner med brannhelikoptre i lufta og mens brannmannskapene jobber med å få kontroll.

Foreløpig er det kun meldt at én person har fått i seg røyk i forbindelse med brannen. Utover dette er det så langt ikke meldt om personskader eller materielle skader.

Det ble også meldt om flere andre mindre skogbranner i bergensområdet tirsdag ettermiddag. Den ene kom raskt under kontroll, mens den andre viste seg å være falsk alarm.