Fare for jordskred på Vestlandet

Tirsdag ettermiddag er det fare for jord- og flomskred i deler av Vestlandet, og NVE har oppjustert farevarselet til gult nivå.

Illustrasjonsfoto. Paul Kleiven / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Jord- og flomkredvarselet innebærer blant annet at det er større risiko for at utsatte bane- og veistrekninger blir stengt, opplyser NVE på sine nettsider.

Det er meldt stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag ettermiddag. Bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Flomskred kan gå helt ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Blant annet Førde, Voss, Odda og Lærdal er i de utsatte områdene.

NVE råder folk til å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Dette fordi tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Faren ventes å avta onsdag morgen.