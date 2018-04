Arbeidsliv og trygd blir siste slag på Høyres landsmøte

Siste dag av landsmøtet går med til å behandle en storresolusjon om arbeid og inkludering.

Utvidet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere til nye aldersgrupper over 30 år og å stramme inn aktivitetskravet for sykmeldte fra åtte til seks uker, er blant forslagene fra utvalget som har skrevet resolusjonsforslaget. I tillegg går de inn for å sikre at gradert sykmelding og uføretrygd er hovedregelen samt at de som søker uføretrygd, skal vurderes av et tverrfaglig team før godkjenning.

Landsmøtet skal også behandle en resolusjon om reiseliv.

Ved avslutningen av landsmøtet vil partileder Erna Solberg dele ut Sjur Lindebrækkes menneskerettspris. Den går til tyrkiske P4, en plattform for uavhengig journalistikk, og plattformens president Hasan Cemal.