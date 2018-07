Thorvald Stoltenberg er død

– Han døde fredelig hjemme i formiddag, med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie, opplyser familien.

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

– For mange i og utenfor Norge er det i dag som om en av våre nærmeste er gått bort. Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han omtaler Stoltenberg som en mann som var en ledende ambassadør for solidaritet og troen på menneskers evne til å finne fredelige løsninger sammen.

– Det er evner vår verden trenger mer enn noen gang før, sier Ap-lederen.

Thorvald Stoltenberg er far til tidligere statsminister og nåværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg. Etter å ha vært vert for USAs president Donald Trump og de andre statslederne i forsvarsalliansen under toppmøtet denne uken, dro Jens Stoltenberg til Oslo torsdag kveld.

Thorvald Stoltenberg var også FNs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia mellom 1993 og 1995, et tidspunkt der Balkan-krigen sto på for fullt.

I 1990 fungerte han som FNs høykommissær for flyktninger. Fra 1999 til 2008 var han president i Norges Røde Kors.