Nå koster en reise til Syden mindre enn åtte rush-passeringer i bommen

Når bomringer er på plass rundt Stavanger, vil en passering uten rabatt i rushtiden koste 40 kroner. Åtte passeringer utgjør da 320 kroner. Du kommer til Syden fra Oslo for 295,-.

Alle de tre store charterselskapene Ving, Tui og Apollo bekrefter samme trend:

Den langvarige og sterke sommervarmen her hjemme har gitt lavere etterspørsel enn normalt etter restplasser fra slutten av juli og frem til de første ukene i september.

Derfor har selskapene skrudd prisene ekstra ned i det som omtales som «årets desiderte lavsesong».

Nå blir det hett: Fredag kan bli tidenes varmeste dag i Rogaland

Sydentur til 295 kroner

– Har du feriedager til gode får du mer reise og hotell for pengene enn på mange år. Folk kan gjøre gode kupp. Særlig er det mye å spare for dem som foretrekker opphold på firestjerners hotell, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Skjermdump

Søk Aftenposten har gjort på restplasser hos charterselskapet viser flyturer fra Gardermoen til Split i Kroatia for helt ned i 295 kroner pr. person.

Ukereiser hos Tui med spesifisert bosted på hotell eller i leilighet til Samos i Hellas, Gran Canaria i Spania og Antalyakysten i Tyrkia i midten av august koster ned i 1600–1700 kroner pr. person om to bor i dobbeltrom,

Og hos Apollo koster turer til Bulgaria, Kroatia eller Hellas i samme periode helt ned i 1498 kroner, også det med spesifiserte bosteder, på hoteller med inntil tre stjerner.

Godt utvalg fra Sola

Et kjapt søk på restplass.no viser at du kan finne lignende priser fra Sola. For under 1500 kroner kan du få en uke på enten Kreta eller Rhodos i slutten av august eller begynnelsen av september.

Hever du taket til 2000 kroner øker naturlig nok utvalget. Da kan du få en uke på Gran Canaria, Skiathos eller Varnakysten.

– Får ekstra mye i år

På litt dyrere pakketurer med fly og hotellopphold på enda bedre hoteller, er avslagene oppe i 60–65 prosent sammenlignet med de prisene som gjaldt ved bestilling i vinter viser Aftenpostens søk etter restplasser akkurat nå.

Tilsvarende tilbud kan man også finne fra de fleste andre norske flyplassene charterselskapene tilbyr turer fra.

– Det er alltid lave priser på reiser og opphold i perioden like etter at den norske sommerferien er over og de første ukene i september, men i år får de reisende ekstra mye for pengene, bekrefter pressekontakt Tonje Løkaas Fossum i Apollo.

Ingen avbestillinger på grunn av sommervarmen

– Er det slik at folk i år har avbestilt sydenferien fordi det har vært så varmt i Norge?

– Nei, slike turer blir jo planlagt og bestilt i lang tid i forveien. Vi har ikke hatt noen avbestillinger på grunn av sommervarmen, ler Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig hos Tui.

– Men de som har sittet på gjerdet og ventet for å se om det dukker opp restplasser, kan nå få ekstremt mye for pengene, legger hun til.

De samme bekreftes av de to andre charterselskapene.