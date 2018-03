Listhaug: – Nå er min jobb å sørge for å trygge landet

– Jeg har gitt en uforbeholden unnskyldning, og nå er min jobb å sørge for å trygge landet, bygge ut beredskapen, sette i gang bygging av beredskapssenteret og styrke PST. Vi vil følge opp punkter vi så sviktet 22. juli, sa Listhaug i vandrehallen på vei ut av Stortinget torsdag ettermiddag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han tar til seg at Listhaug nå beklager innholdet og forstår konsekvensene. Han utelukker imidlertid ikke at Ap vil stile seg bak et mistillitsforslag.

– Det er spørsmål rundt tillit at det tok så lang tid og at det satt så langt inne før beklagelsen kom. At det tok seks dager svekker troverdighet i det hun sier. Det er inntrykk av at de hun gjør det under press, og ikke inntrykk av at det er en ærlig og åpen mening, sier Støre.

Fredag 10. mars delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Utspillet har høstet sterk kritikk, og statsminister Erna Solberg (H) har beklaget på vegne av regjeringen.

LES OGSÅ: