Stor jubel for Datatilsynets ja til veiprising – men ikke i Frp

Det var i Aftenposten mandag at Bjørn Erik Thon gikk ut og ga grønt lys for satellittbasert veiprising. Han mener personvernproblemene kan løses og mener Norge bør ta en lederrolle internasjonalt i utviklingen av personvernvennlig teknologi i samferdselssektoren.

– Dette er veldig gledelig, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.

Han sier at Stortinget nå må handle.

– Det har vært en del usikkerhet knyttet til personvern og veiprising. Når direktøren i Datatilsynet viser en så offensiv holdning, så må vi politikere brette opp ermene og ha en offensiv tilnærming. Nå er det ingen argumenter mot at vi ikke skal få fortgang i dette arbeidet, sier Myrli.

Frp frykter Ap-misbruk

Frps transportpolitiske talsperson Morten Stordalen sier Frp er svært skeptisk til veiprising. Stordalen frykter at veiprising vil slå uheldig ut for distriktene.

– Det må ikke bli slik at Distrikts-Norge skal betale for veiprosjekter som bystyrepolitikere i Oslo vedtar. Folk i Finnmark skal ikke betale for bypakker andre steder i landet.

Han sier imidlertid at Frp hilser velkommen alle forslag som kan føre til lavere avgiftstrykk mot bilistene.

Monica Strømdahl

– Vi er derfor villig til å se nærmere på andre finansieringsordninger og vurdere det i en sammenheng der bomstasjonene fjernes og drivstoffavgiftene forsvinner.

– Men eventuell veiprising må ikke komme i tillegg til andre bilavgifter. Inntekter fra veiprising må ikke bli en ny melkeku for staten, sier Stordalen.

Han sier det ikke vil skje med Frp i regjering.

– Men vi frykter at med andre partier i regjering så kan det fort skje. Ap har ingen god historikk på bilavgifter, for å si det forsiktig. Om veiprising blir en realitet er jeg sikker på at Ap vil se det som en gyllen mulighet til å melke bilistene for enda mer penger. Ap vil fjerne bommene og heller installere et taksameter i hver bil i landet, sier Stordalen.

Tror KrF-forslag får flertall

Satellittbasert veiprising kan – helt eller delvis – erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift. Det blir opp til politikerne.

– Sverre Myrli, vil Arbeiderpartiet at veiprising skal erstatte hele dagens avgiftssystem for biler?

– Ap har vært opptatt av at veiprising kan erstatte bompenger og driftsrelaterte bilavgifter. Også andre avgifter kan inkluderes, men der har vi ikke konkludert. Det er blant de ting en utredning må gå nærmere inn på, sier Myrli.

Han viser til at det foreligger to forslag i Stortinget om å utrede veiprising, ett fra Ap og ett fra KrF. KrFs forslag innebærer at Stortinget ber regjeringen utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens bompengesystem.

– Jeg vil bli overrasket hvis det nå ikke blir et solid flertall for KrFs forslag, sier Myrli.

Tirsdag 8. januar er det høring om saken i Stortinget. Et vedtak i Stortinget kan bli fattet i løpet av våren.

Høyre svært positiv

Leder i transportkomiteen, Helge Orten (H), er også svært positiv.

– Det er svært positivt at Datatilsynet nå gir klarsignal til at GPS-basert teknologi kan benyttes på en måte som ivaretar hensynet til personvernet. Det åpner muligheten for å ta i bruk denne type teknologi når fremtidens avgiftssystem skal utformes.

Han understreker at satellittbasert veiprising ikke skal føre til økt avgiftsbelastning for bilistene, men heller bidra til et mer rettferdig system.

– Økt salg av nullutslippskjøretøy utfordrer avgiftssystemet. GPS-baserte løsninger kan bidra til at det blir enklere å skape et bærekraftig avgiftssystem som både gir en mer kostnadseffektiv innkreving og rettferdig fordeling.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier følgende:

– Satellittbasert veiprising bør erstatte dagens bompengeinnkreving. En slik ordning er mer rettferdig, mer effektiv og fremstår som et langt mer presist målesystem enn dagens bompengestasjoner.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Han sier dagens bompengesystem fremstår gammeldags og lite effektivt, og oppleves lite rettferdig av mange.

– Det er bakgrunnen for at KrF fremmet forslag om utredning av veiprising som et alternativ til bompengeinnkreving sist høst.

Abid Raja (V) sier Venstre er positiv til veiprising, så lenge personvernet ivaretas.

– Jeg mener veiprising bør være i byer og bynære områder hvor det er gode kollektivløsninger og ikke i distriktene hvor folk ikke har reelle alternativer til bil og er avhengig av bilbruk.