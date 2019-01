Universitetet i Sørøst-Norge mintes Maren og Louisa med to minutters stillhet

Campus Bø hadde et behov for å møte studentene til en minnemarkering før semesterstart mandag for selv å «ramme inn det fryktelige som har skjedd», ifølge instituttleder Anette Bischoff. Ved samtlige campuser tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ble de to unge kvinnenes minne hedret med to minutters stillhet – ett minutt for hver av dem.

– Det er noen av studentene som er dypt berørt, ikke bare av drapet, men også av spredningen av videoen. Dette er bestialitet satt i system som vi måtte finne en måte å håndtere på, sier Bischoff. Hun sikter til et videoopptak fra åstedet som ble spredt på internett.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) studerte sammen ved USN i Bø og var på ferie sammen i Marokko da de ble drept før jul. De ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene mandag 17. desember.

Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforsket som et terrorangrep. Fire menn som er siktet i saken, har sverget troskap til IS.

Campus Bø, hvor Ueland og Vesterager gikk, vil holde en egen minnestund for dem etter bisettelsene. Jespersen skal bisettes lørdag. Det er fortsatt ikke satt noen dato for Uelands bisettelse, får NTB opplyst.

2m.ma / 2m.ma

LES ANDRE ARTIKLER OM DRAPET PÅ MAREN UELAND:

MAREN UELANDS MAMMA SNAKKER OM SAVNET OG SJOKKET:

Pål Christensen

– Maren hadde en drøm om å starte noe for seg selv