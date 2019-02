Siv Jensen: – Keshvari må ta ansvar

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) ble pågrepet og siktet for grove trusler med våpen i helgen. Ifølge VG er han siktet etter paragraf 264 og 263 i straffeloven. Førstnevnte omhandler grove trusler og har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Frp-lederen kaller siktelsene mot Keshvari for alvorlige, skriver Dagbladet.

– Han må stå til ansvar for det han eventuelt har gjort. Politiet må komme til bunns i denne saken, og han kan ikke fraskrive seg ansvaret for det han eventuelt har gjort, sier Siv Jensen til avisen.

Keshvari nekter straffskyld.

Den tidligere lederen for Oslo Frp er allerede under etterforskning av Oslo politidistrikt for bedrageri, og har bekreftet at han har innlevert uriktige reiseregninger til Stortinget.

Jensen innrømmer at flere skandalepregede oppslag det siste året har utgjort en slitasje.

– Mange av mine kolleger opplever disse hendelsene veldig ubehagelig. De blir satt i forlegenhet og skulle gjerne vært dette foruten.

NTB har vært i kontakt med Keshvaris forsvarer, advokat Bjørn Stordrange. Han sier at Keshavri ikke ønsker å kommentere Jensens utspill.