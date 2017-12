Væpnet politiaksjon på Torp flyplass trappes ned

Alle operative politifolk i Vestfold og alle nasjonale bistandsenheter ble kalt inn til flyplassen ved 15-tiden fredag etter at politiet hadde mottatt informasjon om at noe skulle skje.

– Politiaksjonen trappes ned i løpet av kvelden, men politiet vil fortsatt være til stede i tiden som kommer, opplyste politistasjonssjef Brian Jacobsen i Sandefjord i en pressemelding som ble sendt ut litt etter klokken 21.

– Det er ikke noe i etterforskningsarbeidet som er utført i løpet av dagen som kan verifisere eller forsterke informasjonen som kom til politiet, sier han.

Tidligere på dagen ble et vitne hentet inn på togstasjonen ved Torp. Politiet ønsker ikke å utdype hva som kom fram under avhøret av personen.

– Vi holder på å sjekke ut hva vedkommende har forklart, og når den informasjonen er innhentet, vil staben vurdere om det er grunnlag for fortsatt å ha økt beredskap, eller om vi skal iverksette andre tiltak. Det er i grunn det vi venter på nå, men det kan ta tid, sa Brian Jacobsen til NTB tidligere fredag.

Skarpskyttere og bombegruppe

Rundt klokka 15 fredag ble det kjent at politifolk i Vestfold hadde fått beskjed om å bli på jobben inntil videre. Hvor mange tjenestemenn som var til stede på Torp, var imidlertid ukjent.

– Det er mange som skulle gått fra jobb nå. Vi holder tilbake ressurser, men jeg kan ikke gå inn på noe tall. Det er ikke helt uvanlig at vi gjør det, sa kommunikasjonsrådgiver i politiet Torgny Alstad til Tønsbergs Blad fredag ettermiddag.

Ifølge flere medier ble det observert skarpskyttere på taket på flyplassen og bevæpnet politi ved alle inn- og utganger. Bilder fra TV 2 viser at det også var bevæpnet politi ved innsjekkingsskranker og andre steder inne på selve flyplassen, og ifølge VG startet politiets vakthold flere kilometer fra flyplassen.

Sørøst politidistrikt ba også om hjelp fra alle de nasjonale bistandsenhetene som holder til i Oslo, deriblant bombegruppa, beredskapstroppen og helikoptertjenesten. Ifølge politistasjonssjefen er det helt naturlig å be om bistand fra nasjonale bistandsenhetene når situasjonen omhandler sikkerheten ved en flyplass.

Tilbakeholdne

Politiet er tilbakeholdne med å si hva som var årsaken til det voldsomme oppbudet av politifolk, ambulanser, brannvesen og bistandsenheter ved flyplassen.

Politiet har kun bekreftet at det er en pågående situasjon, men at flyplassen er i normal drift. De understreker også at det ikke er snakk om en konkret trussel mot flyplassen.

Politiet opplyste at aksjonen var basert på informasjon de mottok fredag formiddag.

– Det var informasjon som har gjort det nødvendig å gjennomføre forebyggende tiltak ved lufthavnen, het det i en pressemelding fra politiet ved 17-tiden.

PST opplyste til VG at de ble rutinemessig orientert om situasjonen, men de henviste til det lokale politiet når det gjaldt spørsmål om det som skjedde på Torp.