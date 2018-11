Baneheia-saken behandles først neste år

Viggo Kristiansen hadde håpet at hans sjette begjæring om gjenopptakelse ville bli behandlet før jul, men Gjenopptakelseskommisjonen sier til P4 at det ikke vil skje.

Behandlingen av saken er blitt utsatt flere ganger. Gjenopptakelseskommisjonen har sitt neste møte 14. og 15. november. Årets siste møte er 12. og 13. desember.

Advokat Arvid Sjødin representerer Kristiansen. Han mener det er spesielt at Gjenopptakelseskommisjonen ikke prioriterer saken.

– Kristiansen er skuffet og frustrert, men fattet, sier Sjødin, til P4.

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Kristiansen soner en forvaringsdom på 21 år, mens medtiltalte Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han ble løslatt på prøve i 2016.

I oktober ble det kjent at det ikke ble påvist DNA fra Viggo Kristiansen i materiale som Gjenopptakelseskommisjonen hadde sendt til analyse. Dette mener Sjødin endrer hele saken for klienten ettersom Agder lagmannsrett i 2002 mente man hadde DNA som kunne bevise at det var to personer på åstedet.