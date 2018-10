Solid støtte til Hareides råd i Nordland

Det betyr solid støtte for rådet fra partileder Knut Arild Hareide om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

29 delegater stemte for å følge partilederens råd, tolv stemte for å samarbeide med dagens regjering og seks delegater stemte for å forbli i opposisjon.

Årsmøtet diskuterte søndag ettermiddag om vedkommende som skal stå på listen for fortsatt opposisjon, skal ha samarbeid til høyre eller venstre som sitt sekundære valg.

Til slutt falt valget, med knapp margin, på Anne Nordkil som representant for fortsatt opposisjon. Hun støtter subsidiært å samarbeide med dagens regjering. 25 støttet henne, mens 21 støttet Per Pedersen, som subsidiært ønsker å samarbeide med venstresiden.

Nestlederne i KrF mener partiet bør søke å gå inn i dagens regjering, mens parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan tar til orde for en «tredje vei» og forbli i opposisjon.

KrF-prosessen fortsetter mandag med ekstraordinære fylkesårsmøter i Oslo, Akershus og Vestfold, mens Østfold holder sitt møte tirsdag.

Samarbeidsspørsmålet avgjøres fredag på partiets ekstraordinære landsmøte.