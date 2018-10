Agder kan sette standarden for KrFs superhelg

Se direktesendingen fra det ekstraordinære fylkesårsmøtet i KrF Agder fra klokken 17.45.

Partileder Knut Arild Hareide håper på tre-fire delegater i sin favør når Agder KrF fredag kveld bestemmer hvilke 18 som skal sendes til det ekstraordinære landsmøtet 2. november. Han kan ende med null, selv med støtte fra to av ti på fylkesårsmøtet.

– Jeg håper ikke vi får et nytt kupp der majoriteten kjører en tøff linje, sier parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Sammen med Hareide og andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal Grøvan forsøke å overtale Agder KrF til å velge en landsmøtedelegasjon der mindretallet blir representert i tråd med fylkesårsmøtets syn på partiets veivalg.

Kan påvirke

I Trøndelag følger fylkesleder Jon Normann Tviberg spent med på hva som skjer i Agder.

– Vi legger opp til et valg av våre 13 delegater som matematisk gjenspeiler fylkesårsmøtets syn på veivalget. Men om Agder lar «vinneren ta alt», kan det påvirke avstemningen hos oss lørdag. Av hensyn til det som skal skje etter 2. november, håper jeg virkelig at Agder sørger for en representativ delegasjon, sier Tviberg til NTB.

Tviberg vil først flagge sitt ståsted under fylkesårsmøtet i Fokusbygget på Skogn. Nestleder Jan Arne Bremnes er også klar som delegat. Han vil til venstre.

– Jeg tror det er åpent. Det blir jevnt og det blir spennende, lyder Tvibergs løypemelding.

Ifølge Trønder-Avisa støtter noe over halvparten Hareides råd.

87 prosent klare

Lørdag er den store KrF-dagen. Til sammen 52 landsmøtedelegater skal velges på fylkesårsmøter i Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Troms. Superhelgen rundes av med valg av seks delegater fra Nordland.

Da vil 166 delegater (87 prosent) til det ekstraordinære landsmøtet være klare. Det vil likevel trolig ikke være tilstrekkelig for å si noe sikkert om utfallet på Gardermoen 2. november.

Partilederen selv minner om at ingen blir sendt på landsmøtet med bundet mandat. Han har gitt uttrykk for at det hele ikke vil bli endelig avgjort før i landsmøtesalen fredag – uansett hvor mye det telles både i KrF og i mediene.

Status før fredagens Agder-møte er uansett at 43 sier de vil støtte Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 42 støtter nestleder Ropstads råd om søke regjering med Høyre, Frp og Venstre, ni vil fortsette som i dag og en er usikker.

Bondevik-effekten

Møre og Romsdal er regnet som et av de blåere fylkeslagene, men ifølge Sunnmørsposten kan det ligge an til at tre, fire av delegasjonen på 12 vil stemme for Hareides råd.

To av de største lokallagene, Ålesund og Molde, har valgt delegasjoner til fylkesårsmøtet med henholdsvis 6–4 i rød favør og 5-5, noe som ifølge Aftenposten tilskrives at partihøvding og tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik fortsatt har betydelig innflytelse i sitt hjemfylke.

Motvind i hjemfylket

I Hareides hjemfylke Hordaland blåser det en høyrevind over KrF.

Arbeidsutvalget har foreslått en delegasjon med 11–3 i blå favør. Tanken er å speile fylkesårsmøtets syn på veivalget, og arbeidsutvalget går inn for at listen bør justeres dersom det blir nødvendig for å speile årsmøtets syn.

Men også her er det delte meninger i fylkeslaget. En rekke lokale partitopper har tatt til orde for å trosse partiledelsens innstendige oppfordring om å la delegatene speile årsmøtenes syn på veivalget.

– Jeg håper det ikke skjer, for det vil ikke være noen god investering med tanke på at vi skal stå sammen også etter 2. november, sier Grøvan til NTB.