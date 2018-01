Nordmenn strammer inn på feriebudsjettet

– Reiselysten blant folk flest er stabilt høy, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og ferieturer her hjemme i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Virke fastslår samtidig at nordmenn kutter ned på feriebudsjettet fra i fjor. I gjennomsnitt brukte hver husstand 41.850 kroner på ferier i 2017. I år er budsjettet slanket til 39.250 kroner.

72 prosent planlegger å reise på sommerferie i år, og av disse oppgir 62 prosent at de vil reise til utlandet. 34 prosent av dem som skal til utlandet i sommer planlegger å reise til Spania. 23 prosent ser for seg sommerferietur til Hellas, viser Virkes undersøkelse.

Åtte av ti oppgir at de vil ta minst én helgetur i løpet av året, og nesten seks av ti sier disse turene skal legges til utlandet, gjerne til storbyer i Europa.

Selv om helgeturer til private hytter fortsatt er populært, er stadig flere som planlegger helgeturer til hoteller og utleiehytter i Norge.

– Hele 43 prosent sier at de vil ta tre eller flere helgeturer i Norge i 2018. Folk har blitt flinke til å benytte helgene til å nyte Norge og ta i bruk både kulturtilbud og natur. Vi ser også at det å dyrke personlige interesser på ferieturer holder seg stabilt høyt, sier Line Endresen Normann.