Professor: Norske lyngheier er en tikkende brannbombe

Forskningsleder Liv Guri Velle hos Møreforsking i Ålesund ser at gamle lyngheier begynner å få et stort omfang, melder NRK.

– Store deler av kystlandskapet vårt kan brenne dersom det blir tørt i marka. Her kan man forvente at ilden vil ta godt tak dersom man får en ukontrollert brann, sier hun.

Velle har sammen med professor Torgrim Log fra Høgskulen på Vestlandet forsket på lyngbrannfare. Log omtaler norske lyngheier som en tikkende brannbombe, noe han sier man så veldig tydelig i slutten av januar 2014. Da ble Flatanger-brannen den største brannen i Norge siden 1923, med hensyn til antall tapte bygninger i brann. Brannen startet med en gnist som traff den tørre vegetasjonen.

Log er bekymret for klimaendringene, og for at man ikke har gjort tilstrekkelige tiltak i tilfelle lyngbrann.

– Blir det tørt og varmere, slik det er spådd, vil lyngen tørke enda mer. I verste fall kan brannen gå i jorda. Det er ulmebranner som praktisk talt er helt umulig å slukke, sier Log.

På Haugalandet har Ove Stumo svidd av lyng i årevis for å bevare heiene. Der har lyngbrennerne organisert seg i en lyngbrannreserve, som kan tilkalles dersom brannvesenet trenger assistanse ved en eventuell villbrann. Likevel gror det igjen også der, og Stumo frykter større problemer med å kontrollere villbrannene.