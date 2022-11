Barnehagestreiken fortsetter – meklingen brutt

Tirsdag formiddag gikk partene i barnehagestreiken fra hverandre uten resultat. Barnehagestreiken fortsetter dermed - med fornyet styrke fra 9. november.

– Vi beklager overfor de som blir rammet, men PBL ga oss ikke noe annet valg, sier forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

En samlet arbeidstakerorganisasjon innrømmer at de er svært skuffet.

– Ikke mulig

– Streiken skaper krevende hverdager for foresatte og barn. De som jobber i PBL-barnehagene savner barna, og ønsker seg tilbake.

– Dessverre er ikke det mulig, og streiken fortsetter. PBL mangler vilje til å løse denne konflikten, og viser knapt noen tegn til å komme oss i møte slik at PBL-ansatte får de samme pensjonsvilkårene som nesten alle andre barnehageansatte har, kommunalt og privat, sier forhandlingslederne på arbeidstakersiden, Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

– Vi er overrasket over at de igjen demonstrerer så liten vilje til å møte pensjonskravet vårt, ikke minst når vi vet at de har råd til det. Så har vi ikke noe annet valg enn å fortsette å streike, sier en samlet arbeidstakerside i en pressemelding.

Fra onsdag 9. november vil totalt over 3100 ansatte være ute i streik fra alle tre arbeidstakerorganisasjoner.

Partene møtes igjen til tvungen mekling 15. november.

– Det er svært stor streikevilje blant barnehageansatte. Våre medlemmer er klare til å fortsette kampen for en anstendig pensjon. Vi håper PBL kjenner på ansvaret for denne konflikten.

PBL: – Reagerer sterkt

– Vi har strukket oss langt for å komme fagforeningene i møte, men opplever ingen reell bevegelse fra motparten, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Han beklager overfor de mange familiene som hadde forventninger om en løsning på den mer enn tre uker lange konflikten.

– Vi og medlemsbarnehagene våre har ikke noe større ønske enn at alle barn skal få komme tilbake til barnehagene igjen. I meklingen har vi strukket oss forbi det som strengt tatt er økonomisk bærekraftig for medlemsbarnehagene. Når vi samtidig opplever at motparten er svært lite løsningsorientert, blir utfallet at barn og familier rammes hardt av en enda mer langvarig streik, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Han reagerer sterkt på at arbeidstakerorgansasjonene brøt meklingen tirsdag. Han kaller opptredenen respektløs overfor alle dem som er hardt rammet av stengte barnehager.

– Det er mange familier der ute som lider kraftig under streiken. Vi og fagforeningene har et felles ansvar for å få slutt på konflikten. Og uansett om det er stor eller liten avstand mellom partene, kan jeg ikke se at noen av oss har noe viktigere å foreta seg akkurat nå enn å fortsette forhandlingene, sier Schjelderup.

Så mange streiker i Stavanger nå

