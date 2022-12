Støre og Huitfeldt opp­ført som nige­rianske myndig­hets­personer på Twitter

På Twitter står det at Norges statsminister, utenriksminister og Utenriksdepartementet jobber for den nigerianske staten. UD ber om at det ryddes opp.

Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt står oppført som å representere den nigerianske regjeringen på Twitter.

NTB

Twitter-kontoene til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Utenriksdepartementet er markert som nigerianske myndighetspersoner, skriver VG.

Utenriksdepartementet ber nå Twitter om å rette opp i feilen.

– Kjære Twitter-support, til tross for hvor godt vi liker våre fantastiske bilaterale relasjoner og nære alfabetiske forhold til Nigeria, ville vi satt stor pris på om dere kunne markere oss som Norge, skriver UDs konto på den sosiale medieplattformen.