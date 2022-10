Skatte­etaten ferdig med pend­ler­bolig­sakene – skatt og arbeids­giver­avgift endres i 40 saker

Skatteetaten har avsluttet sine kontroller av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker. Skatt og arbeidsgiveravgift endres i 40 saker

NTB

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast. Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Forhold knyttet til 290 politikere er blitt kontrollert av Skatteetaten i forbindelse med kontrollene. For 252 av disse er kontrollene ferdigstilt uten endring, mens Skatteetaten har fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor og økt skatt for totalt 33 politikere.