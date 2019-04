AUF-leder vil presse på for atomvåpenforbud og Lofoten-vern

Det til tross for at ungdomspartiet har møtt tung motstand fra partiledelsen i nettopp disse sakene.

Torsdag klokka 13 åpner landsmøtet med partileder Jonas Gahr Støres tale. Like etter er det Libaks tur til å tale til 300 delegater og hundrevis av andre landsmøtedeltakere.

– Jeg kommer til å snakke om at Ap må være den som gir trygghet til de unge som streiker for klimaet. Når de unge spør hvem som kan ta ansvar for fremtiden deres, må Ap kunne si at det er vi, sier Libak til NTB. Hun ønsker at Ap skal legge til rette for grønne næringer som gir arbeidsplasser til de unge.

– Nei til konsekvensutredning

Libak håper også at Ap i løpet av de neste dagene skal få endret oljekompromisset fra landsmøtet i 2017. Der går partiet inn for bare delvis vern av de sårbare områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg har en forventning om at Ap en gang for alle sier nei til konsekvensutredning i Lofoten. Vi må lande et standpunkt så velgerne vet hva vi mener, sier hun.

Mange fylkeslag støtter kravet, og på landsmøtet er hver stemme like mye verdt, påpeker hun.

I forkant av møtet har imidlertid partilederen argumentert for at oljenæringen skal «utvikles, ikke avvikles» og mener partiet må holde seg til partiprogrammet som varer til 2021.

– Det står, sa Støre så sent som tirsdag.

Lørdag er det planlagt en omfattende markering på Youngstorget, rett utenfor Folkets Hus der landsmøtet finner sted. Det er arrangørene Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe, Natur og ungdom og Naturvernforbundet folkefest for et oljefritt LoVeSe som står bak markeringen.

Libak vil holde en appell under markeringen, og senere vil det være musikalske innslag fra artistene Moddi og Ida Maria, samt standup med komiker Sigrid Bonde Tusvik.

Vil undertegne FN-forbud

Det er likevel kampen for at Norge skal underskrive FN-forbudet mot atomvåpen Libak nevner først, når hun skal liste opp ungdomspartiets viktigste saker på landsmøtet.

– Sånn som det er nå, godtar vi at land får besitte atomvåpen på våre vegne. Jeg mener Norge skal underskrive. Vi trenger å begynne nedrustningsarbeidet, sier Libak.

Både partilederen og partiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt har advart mot at Norge som eneste NATO-land skal undertegne traktaten. Nedrustning kan ikke skje ensidig, det vil skape ustabilitet, lyder argumentet.

Støre avviser likevel at han frykter et landsmøtevedtak han ikke kan stå inne for.

– Jeg går ikke til landsmøtet i Ap med frykt, men jeg går dit med tydelige argumenter på saker hvor jeg ser det som min oppgave å forklare mitt syn. Landsmøtet er stedet for å finne gode avklaringer. Det er jeg trygg på vi kommer til å gjøre også her, sier han til NTB.

– Mer solidarisk og rettferdig

På ungdomspartiets kravliste står også skolemat og en lærlingeplassgaranti. Libak ønsker dessuten at landsmøtet sier nei til kommersielle velferdstjenester.

– Jeg går inn i landsmøtet med håp om at vi får gjennomslag for saker som vil gjøre Norge enda mer solidarisk og rettferdig, sier Libak.