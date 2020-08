Hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra (29) hva som skjedde på nachspiel.

Sandra Skillingsås (29) er en del av Trondheim Aps indre kjerne. Hun har alltid tilhørt «Team Trond». Nå forteller hun hva hun er blitt utsatt for, på jobb som midlertidig ansatt med Giske som valgkampgeneral. Og på nachspiel.

– Sier du fra, går du mot Trond, blir du skviset ut. Har du politiske ambisjoner, kan du glemme dem idet du tar til motmæle. Det sier Sandra Skillingsås som har jobbet tett med Trond Giske i flere år. Nå er begge innstilt til det nye styret i Trøndelag Ap. Foto: RICHARD SAGEN

Lajla Ellingsen

Stian Wallum

Roy Tommy Bråten

For tre dager siden ble hun enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, med Trond Giske som leder.

Det er første gang noen i den nære kretsen rundt Trond Giske i Trondheim forteller åpent om sin metoo-erfaring, skriver Adresseavisen.

Sandra Skillingsås er et kjent navn i Trondheim Ap. Bystyrerepresentant i forrige periode, alltid til stede på alle arrangementer, sammen med den indre kjernen i partiet. Alltid har hun holdt en lav profil og journalister har hun holdt en armlengdes avstand unna. Men nå har hun bestemt seg for å snakke.

– Det er ikke slik at alt har skjedd i Oslo, og så har alt vært helt fint her. Tvert imot, sier hun til Adressa.

Skillingsås personlige historie handler om en episode på et nachspiel i 2014, da hun var 23 år gammel AUF-er. Men den handler også om å være midlertidig ansatt som valgkampmedarbeider, grafisk designer, fotograf, reklamemaker og ansvarlig for sosiale medier-kampanjer, der det var Trond Giske som var "sjefen", selv om han formelt sett ikke var arbeidsgiver. I et arbeidsmiljø hvor hun sier at hun valgte å være med på leken, i en kommunikasjon med sterke seksuelle undertoner.

– Hva er motivet ditt for å gjøre dette?

– Da jeg så innstillingen tenkte jeg: Jeg kan ikke gå inn i det styret, med Trond som leder, uten å si noe. Men det neste jeg tenkte var: Det tør jeg ikke.

Trond Giske har fått forelagt hovedinnholdet i intervjuet. Han svarer at det også i Trøndelag vært for liten bevissthet om uheldig festkultur, som han også har vært en del av. Han sier at han aldri har hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra. Han husker sjargongen som beskrives fra valgkampen i 2013, og tenker i ettertid at "man burde reagere" når slikt skjer. Les hele hans tilsvar nederst i saken.

Sandra Skillingsås sier det handler om hele kulturproblemet. At ingen tør si noe. Foto: Richard Sagen

– Det er helt skrudd

Men noe skjedde. Først skrev Gina Berre et leserinnlegg. Så Skillingsås sin nære medarbeider i AUF, Ellen Reitan. Da Skillingsås leste Reitans kronikk, begynte hun å kjenne på at det ble ubehagelig å ikke si noe.

– Det Ellen skrev traff meg veldig. Hun var leder i AUF den gangen, jeg fylkessekretær. Det var vi som sammen passet på de unge jentene. Det er det som er helt skrudd: Vi måtte si til de unge jentene, hold dere unna de mennene i baren. Vi sa aldri til mennene, hold dere unna jentene. Det er vanskelig å nå inn til unge mennesker som får masse oppmerksomhet fra folk med høy status. De får høre at de er stjerneskudd, et talent.

– Hvorfor sier ingen noe, hvis det er slik?

– Det kalles lojalitet. I realiteten er det frykt. Sier du fra, går du mot Trond, blir du skviset ut. Har du politiske ambisjoner, kan du glemme dem idet du tar til motmæle. Hadde jeg sagt fra for en måned siden, ville jeg aldri blitt innstilt. Men blir jeg skviset ut nå, vil det i hvert fall ikke skje uten offentlig debatt.¨

Sandra Skillingsås mener hun ikke ville bli innstilt hvis hun sa fra tidligere. Foto: RICHARD SAGEN

Sexprat på Folkets Hus

Hun fikk beskjed om å snakke med Giske før det ble bestemt om hun skulle få jobb valgkampen. "Jobbintervjuet" til valgkampjobben fant sted i en hotellbar i 2013.

– Jobben er sykt kul. Det har vært utrolig morsomt, selv om jeg har jobbet 120 prosent og fått betalt for 50. Jeg har lært utrolig mye, det er flinke folk å jobbe sammen med. Men kommunikasjonen var preget av grovt griseprat. Jeg valgte å være med, mye var jo bare gøy. Men grensene ble pushet, og plutselig var jeg malt opp i et hjørne hvor det var ubehagelig å være. Som da én tillitsvalgt, det var ikke Trond, ba meg ligge med en annen fordi den andre nettopp hadde fått barn.

Fakta Sandra Skillingsås Bosted: Trondheim Født: 1991 Yrke: Førstekonsulent ved kommunikasjonsavdelingen, NTNU. Fotograf og grafiker for Trondheim Ap Bakgrunn: Siden 2013 har hun hatt forskjellige stillinger og verv i både Trondheim Ap, Trøndelag Ap, AUF og LO. Ap-representant i bystyret i Trondheim i én periode (2015–2019)

Kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag Ap (Mai 2018-sept.2019)

Grafisk design, LO Trøndelag (okt. 2016- jan. 2018)

Mediesekretær Trøndelag Ap (én periode i 2015 og én periode i 2013.)

Fylkessekretær AUF (des. 2013- mars 2015) Har tatt de fleste bildene og videoene som er brukt i Ap-sammenheng i Trondheim og Trøndelag de siste årene. Aktuell: Enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap. Les mer

– Sa du ikke fra da?

– Min forsvarsmekanisme var å tulle det bort. Jeg turte ikke si fra heller, jeg ville jo ha den jobben.

– Hvordan kunne kommunikasjonen gå?

– Om hvor bra sex jeg kunne fått, tulling om trekantsex der jeg var en del av det, sånne ting. Jeg kunne svare: In your dreams, og vi lo. Trond var en del av denne sjargongen, selv om det kunne være andre der som var drøyere.

– Var dette på fest?

– Nei, nei. Det var jobb. På Folkets Hus.

Nachspielet

29. mars 2014 opplevde Skillingsås noe hun fleipet vekk helt frem til 2017. Da kom metoo, og en større bevissthet rundt makt og sex.

– Vi var på nachspiel på Trond sitt rom, en suite på melkekartongen på Heimdal. Det var alltid stas å være blant dem som ble invitert på nach på hans rom. Vi var fulle, alle sammen. Han satt rett på andre sida av bordet fra meg og sendte meg sms-er. Jeg husker ikke nå ordlyden, men jeg synes de var pågående og vanskelig å avvise. Til slutt la jeg vekk telefonen for å slippe unna.

Skillingsås forteller at plutselig skulle alle gå, noen ganger er det bare slik at et helt nachspiel går i oppløsning.

– Jeg går jeg også, men er bakerst i køen i den trange gangen ut av suiten. Døren går igjen, og plutselig står Trond der og sperrer døren. Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd.

Skillingsås sier at hun ikke husker om Giske sa noe. Det hun husker er blikket. At det ikke var noen vei forbi, at han er en veldig stor mann.

Og hun husker at hun tenkte: Hva er dummest? Å si ja, eller nei?

– Jeg vet, det er helt skrudd, bare å tenke sånn. Men jeg visste jo fra før at begge deler kan gå svært dårlig. Du kan bli frosset ut, uansett.

Akkurat i det øyeblikket åpner baderomsdøren seg, og halvveis ramlende ut av badet kommer et par, som også skal ut.

– Da dukker jeg under armen hans, og løper. Hva som hadde skjedd om de to ikke var på badet, vet jeg ikke i dag.

– Sa du fra til noen?

– Hvem skulle jeg si fra til? Bestekompisen eller forloveren, eller noen andre?

– Tok du det opp med Trond Giske selv?

– Nei, jeg lot som ingenting. Det gjorde han også. Til andre fortalte jeg, men mer sånn: LOL, flaks at det var meg da, ikke noen andre, sier hun.

Adresseavisen har snakket med en venninne av Sandra Skillingsås som også var til stede på nachspielet. Hun bekrefter at Skillingsås dagen etter fortalte henne om hendelsen.

En annen som Adresseavisen har snakket med, som deltok på nachspielet, observerte at Giske la hånden si på rumpen til Skillingsås.

– Kanskje det var min feil

Skillingsås fortsetter:

– Jeg forteller ikke om dette fordi dette har vært en stor traumatiserende opplevelse. Det har det ikke vært. Men da metoo-varslene kom i 2017, så jeg det i et annet lys. Jeg så hvor stygt gjort det var av en stor mann å sette meg i en slik situasjon hvor jeg ble tvunget til å tenke om det var smartest å si ja eller nei til å ligge med han. At jeg måtte tenke gjennom hvilke konsekvenser det ville det få for meg når en mann med masse makt og innflytelse gjorde noe slikt.

– Dere var begge fulle. Har du tenkt at du kan ha misoppfattet situasjonen og intensjonen hans?

– Nei. Ikke det. Det jeg har tenkt er at det kanskje var min feil. At jeg ikke sendte svar tilbake, nei takk, gamle gris, jeg vil ikke ligge med deg, slutt å sende slike meldinger. Nå tenker jeg at det er hans ansvar.

Etter 2017 sier hun at hun fikk ryddet i hodet mellom rett og galt. Og det var første gang hun fortalte om det til andre, uten å fleipe det vekk samtidig.

– Det handler ikke om han personlig. Det handler om hele kulturproblemet. En gjeng med folk, der ingen tør å si at noe er sykt. Fordi Trond er det beste kortet vi har. Han er venstresidas håp. Hvis han er håpet, får vi heller bare la være.

– «Alle vet»

– Hvor var de voksne i partiet hen?

– De var i baren. Nei da, slik har det ikke alltid vært. Noen har sikkert også sagt fra. Men mer i frykt for at det kan ødelegge for Trond selv, enn av omsorg for jentene, frykter jeg.

– Dette er ikke bare Trond Giske, det er flere. Hvor mange?

– Det er en god del. Men samtidig er det mange bra folk også. Men «alle» vet.

Da varslene kom i 2017 var det ifølge Skillingsås fortsatt taust i Trøndelag. Hun kjenner seg ikke igjen i Per Olav Hopsøs uttalelser til Adresseavisen onsdag, hvor han sier at det er tatt tak i kulturen.

– Vi har fått et språk for det som skjer. Men at disse folkene har gått i seg selv, nei. Hvis jeg hadde hatt en datter på 14, måtte jeg jo bare fortsette som tillitsvalgt til hun var voksen. Jeg ville aldri sendt henne alene på årsmøtene.

– Angrer du på at du ikke sa fra den gang?

– Helt ærlig: Egentlig ikke. Det eneste som ville skjedd, var at jeg ikke hadde fått jobb i valget 2015. Du får ikke den jobben uten Trond på laget.

– Dette er livet mitt

– Kan du si noe mer om hvorfor du snakker nå, når du ikke har sagt noe før?

– Fordi hvis valget skjer uten at jeg har sagt noe, er jeg med på å legitimere det som skjer. Det vil jeg ikke. Jeg vurderte å trekke meg, eller stille ultimatum, når innstillingen kom, men landet på at nok damer har trukket seg på grunn av han.

– Hva vil du oppnå da?

– Det vet jeg ikke helt. Det har ikke vært noen plan. Men noen må adressere elefanten i rommet. Det kan jo være slik at i og med at du jobber for likestilling og kvinner og fred på jord, da er det på en måte greit å kunne oppføre seg som ..., ja som et svin. Tenk deg når likestillingspartiet skal diskutere likestilling, og alle bare sitter og vrir seg og tenker: Herregud, håper ingen nevner Trond.

– Jeg må jo si fra nå. Når han blir leder, hvem vil varsle da? At Trond skal behandle en varslingssak, det skjønner alle blir helt ko-ko.

– Kan det at du forteller dette, koste deg venner?

– Ja. Dette er livet mitt. Jeg har et stort nettverk i Trøndelag Ap. Jeg har sittet på trappen og røyka med folk som har vært råfrustrert over Hadia-fraksjonen i partiet som vil Trond til livs. Mange av dem kommer til å hate meg. Men sier jeg ikke fra nå, kommer jeg til å hate meg. Og det veier tyngre.

– Hvilke motiver tror du at du kan risikere å bli tillagt?

– Kanskje at jeg er bitter fordi jeg ikke har fast jobb i partiet. Kanskje at jeg representerer de unge, som vil ha de gamle ut. Kanskje at jeg er en sur feminist, i likhet med Oslo-eliten som ikke tåler noe, eller kanskje til og med noen klarer å finne på at jeg egentlig vil bli leder.

Trond Giske fotografert i 2019. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (arkiv)

Giskes svar:

– Jeg var ikke så mye i Trondheim i valgkampen 2013, men husker situasjoner hvor noen dro i gang en slik sjargong. Jeg tenker i ettertid man bør reagere når slikt skjer, selv om alle tilsynelatende er med på spøken, vet man aldri om det er ubehagelig for noen.

Jeg har ikke hatt noe med Sandras ansettelser å gjøre, men var skuffet da hun måtte slutte på partikontoret etter valget i 2019, og veldig glad da hun sa ja til å sitte i fylkesstyret.

Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra.

I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra.

Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon.