Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver som koronatest

Se pressekonferansen i opptak her. Vi sendte i samarbeid med VG.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Stavanger Aftenblad

NTB

Helse- og omsorgsminister Bent Høie informerte onsdag om siste nytt om koronasituasjonen i Norge. Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet var også til stede.

Spyttprøver

Helsedirektoratet skal sette i gang et prøveprosjekt for å benytte spyttprøver for å diagnostisere personer med covid-19.

– Foreløpige undersøkelser viser at spyttprøver er et godt alternativ til den nese- og halsprøven som blir brukt i dag, sier helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Helsedirektoratet skal sammen med Oslo kommune sette i gang prøveprosjektet fra 15. juni på tre forskjellige steder i Oslo.

– Dersom prosjektet går bra, vil dette bres ut til resten av landet i løpet av de neste månedene, sier Høie.

Høie sier at av alle som har blitt koronatestet i løpet av de siste to ukene, var det kun 0,53 prosent som hadde covid-19.

– Den siste uken har det ikke vært noen innleggelser på intensivavdelinger, og 96 prosent av alle som har fått påvist smitte, er nå friskmeldt, sier helseministeren.

Tysk reiseråd påvirker ikke

Under pressekonferansen kom det også fram at Norge ikke lar seg ikke påvirke av at Tyskland vil endre sitt generelle reiseråd og ikke lenger fraråde reiser til rundt 30 europeiske land fra 15. juni.

– Det er Utenriksdepartementet (UD) som gir reiserådene, og tidsplanen fra UD er at man skal gjøre en ny vurdering 20. august, og så blir det en ny vurdering for Norden 15. juni. For andre europeiske land 20. juli. Vi har ikke noen endringer i den tidsplanen nå, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Fredag ble det kjent at Norge og Danmark åpner for feriereiser fra 15. juni. Høie sier at det vil bli etablert såkalte terskler for når man mener smittesituasjonen i områder er på et så høyt nivå at man ikke anbefaler å reise dit.

– Fra Norges side har vi sagt at vi ønsker å finne tilsvarende løsninger også med de andre nordiske landene. Det er et arbeid som nå pågår, og vi ønsker å gi et svar om de andre nordiske landene også 15. juni. Men det kan vi ikke garantere, for det er avhengig av en gjensidig enighet om hvordan dette gjøres, sa Høie.

– Da kan det sannsynligvis bli litt ulikt i ulike deler og regioner i Norden.

EUs anbefaling er at man starter med de nærmeste landene, og det er denne anbefalingen Norge har fulgt.

– Man kan se på smittesituasjonen i ett land, og så kan man vurdere egen smittesituasjon. Men hvis et land med lav smittesituasjon åpner for reiseaktivitet fra hele Europa, der det er veldig ulik smittesituasjon, så vil jo disse menneskene møtes, slik som de gjorde i Nord-Italia og i alpene. Og det må vi ikke glemme. Det er ikke sånn at hvis nordmenn reiser til et europeisk land, så møter de bare de som bor der eller andre nordmenn. De møter også andre europeere, sa Høie.

(NTB)