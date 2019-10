Politiet har målsetting om å løse Lørenskog-saken før årsskiftet

– Vi har fortsatt en målsetting om å løse saken i løpet av 2019, men samtidig nærmer vi oss raskt et nytt år, sier han til avisa.

Etterforskningslederen opplyser at politiet jobber med prosjekter som kan bidra til en oppklaring av saken, men han tør ikke anslå hvor stor sjansen er for at politiet skal nå målsettingen sin.

Om drøye to uker, 31. oktober, er det ett år siden 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun forsvant en gang mellom klokka 9.15 og 13.30.

Politiet holdt etterforskningen hemmelig, og først 9. januar gikk de offentlig ut med saken. De begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.

Før sommeren opplyste politiet at de mener Hagen kan være drept, og at bortføringen ble iscenesatt for å skjule drapet.