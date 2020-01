Fabian Stang: Behns bortgang har vekket oss

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang sier han tror Ari Behns bortgang har vekket Norge. Han oppfordrer til å bruke mer tid på mennesker som sliter.

– Det er meningsløst. Det er et menneske vi skulle hatt så mye, mye lenger. Ari Behn representerer en god del mennesker i dette landet som ikke orker mer. Vi andre burde bruke mye mer tid på mennesker som sliter. Hadde vi gjort det, hadde vi unngått mange av de selvmordene vi dessverre ser, sier Stang på vei inn til bisettelsen.

Stang beskriver Behn som «et fyrverkeri av et menneske», og en genuint vennlig person.

– Jeg tror Behn med sin altfor tidligere bortgang har vekket oss. Jeg håper vi blir flinkere til å ta den ekstra telefonen og gi den ekstra klemmen. Det tror jeg blir viktig fremover. Jeg skulle så inderlig ønske vi hadde klart å redde Ari også, sier Stang.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsket å minnes Behn fredag.

– Dette er en markering av omtanke for dem som er igjen, og også for å minnes Ari Behn. Selvmord er blitt et stort tema i samfunnsdebatten i Norge nå, og både statsministeren og kongen snakket om at denne åpenheten er viktig. Å markere dette og vise omtanke for dem som er igjen er det som er viktig for meg, sier Støre til NRK utenfor domkirken fredag formiddag.

Han trekker frem tente lys på Slottsplassen og at Norge har kommet sammen etter Behns bortgang, som fine handlinger.

– Dette viser en fin side av Norge, og at vi kan bli berørt sammen. Over 600 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. Det er langt flere enn i trafikken. Det er et stort samfunnsproblem med veldig store virkninger. At vi kommer sammen om det, og at det blir et tema vi blir oppmerksomme på, er en kvalitet i Norge, mener Ap-lederen.

