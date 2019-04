Nasjonalt veteranmonument skal bygges på Akershus festning

Hvem som skal utforme monumentet vil bli klart etter en anbudskonkurranse. Forsvarsbygg har fått oppdraget på vegne av Forsvarsdepartementet, skriver Forsvarets forum.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er et slikt monument svært viktig.

– Dette var punkt nummer én i handlingsplanen for veteranene, så det er bra at vi nå får dette på plass, sier han til Forsvarets forum.

Han sier videre til samme nettsted at monumentet vil bli en samlende plass der man kan hedre veteraner og personell som har vært i tjeneste for Norge.

Forsvarets forum skriver at et slikt monument lenge har vært etterlyst av veteranorganisasjonene og soldatene. Per i dag finnes det ikke et felles monument og minnested for veteranene som har deltatt i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.