SAS: Det kan ta over tre måneder å få refusjon

Det kan ta over tre måneder å få tilbake pengene etter å ha kjøpt reiser fra flyselskapet SAS, opplyser selskapet til VG.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

SAS-flyene er klargjort for langtidsparkering på Oslo lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Den ekstraordinære situasjonen som følge av koronakrisen gjør at flyselskapet ikke klarer å overholde fristen for refusjon, skriver avisen.

– Vi jobber oss gjennom refusjonskravene dag for dag, krav for krav, og det kommer trolig i enkelte tilfeller til å ta lenger tid enn tre måneder, sier pressesjef i SAS, John Eckhoff.

Eckhoff sier det er svært mange som har søkt om refusjon.

– Uten å tallfeste ytterligere er det klart at siden mars har vi hatt et antall henvendelser som savner sidestykke, men for å holde kostnader nede i en tid uten inntekter er de fleste ansatte permittert. Etterslepet er altså meget stort. Dette gjelder ikke bare SAS, men hele luftfarten, sier Eckhoff.

SAS vil imidlertid avvente med å kansellere flyavgangene i sommer og ønsker å være klare så fort det er mulig å fly.

– Vi er klare til å fly så snart markedet tillater det, det vil si at etterspørselen etter flyreiser tar seg opp, og myndighetene tillater innreise til de ulike destinasjonene, sier Eckhoff.