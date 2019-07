Det fremgår i en epost sendt fra det italienske justisdepartementet til NRK.

– Justisminister Alfonso Bonafede kommer i løpet av de kommende dagene til å signere utleveringsbegjæringene, heter det i bekreftelsen.

Utleveringsbegjæringen vil bli sendt over så raskt all dokumentasjon som vedlegges er oversatt, står det videre. Det fremgår at dette vil skje innen fristen som er satt av den europeiske utleveringskonvensjonen – altså innen 40 dager etter pågripelsen.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel i Italia mandag. Han ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Pågripelsen skjedde i påvente av en utleveringsbegjæring fra Italia. Det kunne statsminister Erna Solberg opplyse til VG onsdag.

– Italienske myndigheter har begjært Krekar pågrepet med henblikk på utlevering til Italia, sa Solberg til avisen.

Hun sier videre at Krekar kan begjæres utlevert til Italia uten at den italienske dommen er rettskraftig.

Det foreligger ikke noen forespørsel fra Italia om utlevering av mulla Krekar, opplyste Justisdepartementet til NTB tirsdag. Til NRK opplyser både Utenriksdepartementet og Justisdepartementet onsdag at de foreløpig ikke har mottatt en slik begjæring.