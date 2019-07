UDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere

– UDI mener at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er vesentlig og tilstrekkelig endret til at vilkårene i utlendingsloven § 37 første ledd, bokstav e kan være oppfylt, sier enhetsleder Christine Roca asylavdelingen i UDI til Nettavisen.

Ifølge UDI er det ingen områder i landet hvor sikkerhetssituasjonen i seg selv er så alvorlig at somaliere som oppholder seg i Norge er beskyttet mot retur dit.

Det synet deler ikke seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som sier til Nettavisen at situasjonen i Sør- og Sentral-Somalia tilsier at vilkårene for opphør ikke er til stede.

13. juli ble minst 26 personer drept i hotellangrep utført av al-Shabaab i den autonome regionen Jubaland, sør i Somalia. Flere politikere og lokale ledere i Somalia holdt møte på hotellet for å diskutere det forestående valget i regionen da angrepet skjedde, opplyser flere kilder.