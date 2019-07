KrF slettet kritisk innlegg om arbeidsavklaringspenger på Facebook

Det er et innlegg fra Elisabeth Thoresen, leder for Facebook-gruppa Aksjon for AAP-endringer, som i forrige uke ble slettet uten varsel fra Facebook-siden til KrFs landbruksminister, skriver Dagsavisen.

– Det er sjokkerende. Vi prøver å få politikerne i tale, men opplever at vi blir sensurert, sier Elisabeth Thoresen til avisen.

I mai skrev samme avis at flere kritiske innlegg om KrFs rolle i AAP-saken ble slettet fra Facebook-siden til partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Den gang forklarte statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) at det var han som hadde slettet innleggene, men at det ikke ble «gjort noen substansiell vurdering av AAP-kommentarene». Han fortalte da at han hadde latt nye innlegg stå.

Nå beklager Bollestad at det samme har skjedd på hennes Facebook-side.

«Det aktuelle innlegget burde åpenbart ikke være slettet. Det var innenfor med tanke på god debattskikk. Det må jeg bare beklage,» skriver Bollestad i en tekstmelding til avisen.

Thoresens innlegg fikk imidlertid stå på siden til stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF), der både Toskedal og, etter hvert, KrFs offisielle Facebook-konto, besvarte innlegget.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ordning for folk som har mindre enn 50 prosent arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade.