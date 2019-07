Det skriver Tønsbergs Blad.

Mandag er det åtte år siden Norge ble rammet av terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. I Tønsberg er det planlagt en markering ved minnesmerket som står ved Hotel Klubben, men i løpet av natten har noen tagget et hakekors midt på minnesteinen.

Tønsberg kommune Bydrift opplyser til avisen litt over klokken 7 mandag morgen at de har fått vasket bort det meste, og at alt vil være borte til markeringen.

Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte, melder NRK.