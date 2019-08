Varsler gjennomgang av politiets prosjektstyring

Torsdag skrev Aftenposten at de nye passene og ID-kortene tidligst vil være klar i 2020 – tolv år etter at daværende justisminister Knut Storberget (Ap) lanserte nye ID-kort og pass.

Nå varsler justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland en ekstern granskning.

– Politidirektoratet skal gjennomføre mange prosjekter, derfor er jeg glad for at politidirektøren allerede er i gang med en gjennomgang. I tillegg er vi begge enige om at det nå også må settes inn eksterne ressurser. Pass og ID-prosjektet skal gjennomføres slik at nye pass og ID-kort kommer i 2020, som regjeringen tidligere har informert Stortinget om, sier Kallmyr i en pressemelding.

Politidirektøren sier at pass og ID-prosjektet er et av deres største prosjekter, og at det derfor er viktig med en gjennomgang «for å sikre vår mulighet til å gjennomføre både dette og andre prosjekter».

Det er foreløpig ikke klart hvordan granskingen skal gjennomføres, eller hvor høy sluttsummen for prosjektet blir. Ifølge Aftenposten har regningen økt med over 600 millioner kroner.