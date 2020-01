IS-saken: Frp med kravliste til Solberg for å bli i regjering

Frp gir statsminister Erna Solberg frist til slutten av måneden med å innfri en rekke krav. Hvis ikke vil partileder Siv Jensen ta Frp ut av regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg må innfri en rekke krav om hun vil beholde Frp i regjeringen, sier partileder Siv Jensen. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Bibiana Piene

Partileder og finansminister Siv Jensen etter gruppemøtet til Frp i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Partilederne i regjeringen møttes onsdag kveld i statsministerboligen. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Siv Jensen etter et gruppemøte i Frp på Stortinget onsdag.

Der diskuterte stortingsgruppa veien videre etter at det ble kjent at regjeringsflertallet mot Frps vilje besluttet å hente hjem en norsk kvinne og hennes to barn fra Syria.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten.

Kravliste til Erna

På møtet ble det bestemt at Frp-ledelsen skal utforme en liste med krav til gjennomslag i regjeringen, som skal overleveres til statsminister Erna Solberg.

– Så er det opp til henne om hun vil ta det på alvor eller ikke, sier Jensen, om onsdag ikke ville gå noe nærmere inn på det konkrete innholdet i kravene.

Men dersom de ikke får gjennomslag, vil de forlate regjeringssamarbeidet, sier Frp-lederen. Imidlertid var hun utydelig på om samtlige krav må innfris da hun møtte pressen i bakkant av gruppemøtet.

Solberg får frist til slutten av januar, da Frp skal ha sitt strategimøte, med å svare på kravene.

– Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sier Jensen, som dermed spiller ballen over til statsministeren.

Partilederne møttes

Ved 19.30-tiden onsdag kveld samlet de fire lederne for regjeringspartiene seg i statsministerboligen. Møtet skal ha vært planlagt lenge, men IS-saken blir et naturlig tema, sier kilder i regjeringsapparatet til NTB.

Venstre-leder Trine Skei Grande ville onsdag ikke kommentere kravlista til Frp.

– Jeg skal se på hva Frp kommer med, og så skal vi snakke sammen, sier hun.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad reagerer på sin side over at Frp hevder at de øvrige regjeringspartiene ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere.

– Jeg respekterer at Frp er uenig i saken, men når det hevdes at vi ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere, så reagerer jeg. Vi som har satt oss inn i saken, vet at sikkerhet er prioritert, sier Ropstad.

Koker i Frp

Hjemhentingen av kvinnen har fått det til å koke i Frp, som lenge har stått steilt på at Norge ikke skal løfte en finger for å hente hjem norske borgere som selv har valgt å dra til Syria.

Fra flere hold har det kommet høye rop om at partiet nå må ut av regjeringen. Kilder NTB har snakket med, sier at saken kan ha blitt mer dramatisk enn det Siv Jensen – som har visst om aksjonen siden september i fjor – kanskje hadde trodd på forhånd.

For også moderate Frp-ere, som tradisjonelt har stått last og brast med Jensen, sier nå at de vil ut av regjeringen. Blant dem er stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos.

– Hvis vi skal votere, så stemmer jeg for å gå ut. Det er ingenting som kan reparere dette, sier Kjos til TV 2.

Mister velgere

Siden april 2018 har nær én av tre Frp-velgere forlatt partiet. Fra en oppslutning rundt 15 prosent, ligger partiet nå og vaker på rundt 10 prosent.

Jensen mener også mange velgere har vansker med å få øye på hva som er regjeringens prosjekt. Onsdag felte hun en hard dom over regjeringen som «grå» og «kjedelig», der partiene ikke er til å kjenne igjen.

– Det må også være litt gøy å styre landet. Hvis ikke, kan vi gjøre noe annet. sier Jensen.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 17:30 Oppdatert: 15. januar 2020 20:42

Mest lest akkurat nå