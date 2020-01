IS-saken: Frp stiller en rekke krav for å bli i regjering

Frp gir statsminister Erna Solberg frist til slutten av måneden med å innfri en rekke krav. Hvis ikke går Frp ut av regjeringen, sier partileder Siv Jensen.

Statsminister Erna Solberg må innfri en rekke krav om hun vil beholde Frp i regjeringen, sier partileder Siv Jensen. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB-Bibiana Piene

Partileder og finansminister Siv Jensen etter gruppemøtet til Frp i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Innen slutten av januar vil Frp ha en liste med krav klar, sier partileder og finansminister Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Siv Jensen etter Frps gruppemøte på Stortinget onsdag ettermiddag.

Der diskuterte stortingsgruppa veien videre etter at saken om at regjeringen, mot Frps vilje, har hentet hjem en norsk IS-kvinne og hennes barn fra Syria, ble kjent.

Koker i Frp

Saken har fått det til å koke i Frp, og fra flere hold har det kommet høye rop om at partiet nå må gå ut av regjeringen.

Flere har tatt til orde for at det må kalles inn til et ekstraordinært landsstyre, men på onsdagens gruppemøte fikk partiledelsen tilslutning til å håndtere saken videre, ifølge Jensen.

– Det er enstemmig tilslutning i vår stortingsgruppe til at vi i partiledelsen håndterer dette videre, sa Jensen til pressen etter møtet.

Kravliste

Partiledelsen skal nå utarbeide en liste over hvilke gjennomslag Frp må få i regjeringen for å bli værende.

– Vi skal nå utarbeide lista i ro og mak og overlevere den til statsministeren bak lukkede dører, sier Jensen, som ikke vil gå noe nærmere inn på det konkrete innholdet i kravene.

I slutten av januar skal Frp ha sin strategisamling. Innen da må Solberg ha bestemt seg for hvordan hun vil svare på kravene, sier Jensen – som dermed spiller ballen over til statsministeren.

– Det er tidspunktet hvor vi føler at vi må ha de tilstrekkelige avklaringene vi trenger, sier Frp-lederen.

– Vi vil definere noen veldig tydelig krav overfor statsminister Erna Solberg og Høyre. Så er det opp til henne om hun vil ta det på alvor eller ikke.

Visste om aksjonen

Jensen skal ha visst om aksjonen for å hente ut kvinnen og de to barna helt siden september. På spørsmål fra NTB om hvorfor hun først agerer nå, svarer hun:

– Vi har kjent til ulike sider ved denne saken en god stund. Men hele veien har jeg sagt det samme: Vi vil ikke være med på å hente IS-krigere hjem til Norge.

Jensen mener samtidig mange velgere har vansker med å få øye på hva som er regjeringens prosjekt.

– Vi må klare å finne tilbake til det, sånn at det ikke bare blir en hard jobb å styre landet, men også litt gøy. Hvis ikke kan vi finne på noe annet, sier Jensen.

Mistet en av tre velgere

Siden april 2018 har nær én av tre Frp-velgere forlatt partiet. Fra en oppslutning rundt 15 prosent, ligger partiet nå og vaker på rundt 10.

– Vi har samarbeidet godt med statsministeren i mange år. Men konkret i denne saken har de tre andre partiene tatt et betydelig skritt vekk fra Frp, sa Jensen.

– Grensen vår har gått ved å ta hjem disse terroristene, slår hun fast.

