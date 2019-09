Clearance sale in 2019! Absolutly true and reliable

Påstand

«Clearance sale in 2019! Absolutly true and reliable.»

Ukjent, 31.08.2019

Facebook

Konklusjon: Faktisk helt feil

Flere lignende bildeannonser spres nå på Facebook via Facebook-profiler som selv ikke nødvendigvis er klar over at profilen deres brukes til dette. Annonsen prøver å lokke deg inn på nettsider som påstås å kunne tilby kraftig reduserte priser på ellers dyre merkevarer. Dette er ren svindel.