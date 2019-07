Idrettsdommer siktet for overgrep mot mindreårige

Mannen ble pågrepet av politiet i Bergen mandag, og fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet.

Det skal dreie seg om en rekke fornærmede, men politiet har ikke oversikt over omfanget, skriver Bergensavisen.

Etterforskere i Vest politidistrikt har beslaglagt mannens private datautstyr, ettersom siktelsen også innebærer ulovlig materiale som seksualiserer barn.

Mannens forsvarer, advokat Bertil Rønnestad, vil ikke kommentere siktelsen.

Mannen tilhører et idrettsforbund, som bekrefter at de nylig ble varslet om saken av politiet.

– Vi er informert på et overordnet nivå, og har sørget for at vedkommende ikke lenger får utføre sine oppgaver, bekrefter en forbundsansatt leder til Bergensavisen.