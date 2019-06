Erna Solberg vil utjevne ulikhetene mellom sykehjemmene

Norske innbyggere har samme krav på helse- og omsorgstjenester uavhengig av postadresse, men de kommunale forskjellene er svært store, viser en ny undersøkelse fra Helsedirektoratet.

– Det er for stor variasjon i kvaliteten på sykehjemmene, derfor vil vi innføre trygghetsstandarden som handler om å skape bevissthet rundt hvordan man jobber med aktivitet, ernæring og omsorg på sykehjemmene, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun befinner seg på en tredagers rundreise på Østlandet, og valgkamputspillet kommer i forbindelse med et besøk på Greverud sykehjem i Oppegård kommune.

Lokalt eierskap

Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner, og handler om å utvikle standarder for aktivitet, ernæring, samt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Det er på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pilotprosjektet som har vært utprøvd i Tromsø, Sortland, Kristiansund og Eidskog, at Høyre nå går til valg på å innføre trygghetsstandarden over hele landet.

– Det er en måte å jobbe på hvor man blir mer bevisst på hva man skal gjøre i ulike situasjoner. Et eksempel er min mor som døde på et sykehjem for noen år siden. Der var standarden at personer som befinner seg i sluttfasen, aldri skal dø alene, slik at man tilkalte ekstra ressurser dersom det ikke var noen på vakt, sier Solberg.

Hun fremholder at lokalt eierskap er viktig – noe hun har fått mange innspill på under sin rundreise på Østlandet. Torsdag møtte hun blant annet Ungdomshjelpen i Lier, og fikk en lukket orientering om statusen i arbeidet med nærpolitireformen av Sørøst politidistrikt i Tønsberg.

– Det er hyggelig å møte folk, og nyttig å møte lokale politikere som kommer med viktige innspill til lokalvalgkampen, sier Solberg.

Kjørte fjernstyrt racerbil

Statsministeren besøkte også Blomsterenga barnehage i Spydeberg, og fikk prøve seg på fjernstyrt racerbil – instruert av rallyverdensmester Petter Solberg. Han kunne avsløre at han fikk sin første tittel noensinne da han vant norgesmesterskapet i racerbil i 1987.

Etter Østfold-besøket hastet hun videre til spørretime for barn i Eidsvollsbygningen, sammen med stortingspresident Tone Trøen (H).

– Det var veldig kjekt. De hadde forberedt seg godt, selv om det var siste dag før sommerferien. De var opptatt av de store og de små tingene, sier Solberg, som fikk spørsmål om alt fra krig i verden til forurensning, skolemat, samt det klassiske spørsmålet: «Hvorfor må vi gå på skolen?".

– Ikke flyskam

Statsministeren startet fredagen med å gjeste NRKs radioprogram Politisk kvarter. Der uttalte hun at også hun flyr på ferie i sommer – helt uten flyskam.

– Jeg tror det er viktig at vi også tenker over at vi kan nå målene uten å ha dårlig samvittighet for at vi nyter en ferie, sa Solberg som mener det må være lov å fly når man kommer fra et kaldt og langstrakt land.

Statsministeren ble også bedt på å svare om mer statlige penger kan være svar på bompengeopprøret som har bredt om seg den siste tiden.

– Det kan være et svar, men det betyr at det må gå på bekostning av noe annet vi har vært enige om å gjennomføre, svarte Solberg som poengterte at de fire partiene jobber med en løsning, men uten at hun ville gå i detalj om hvordan arbeidet foregår.

Rundreisen avsluttes på Jaren i Gran kommune i Oppland lørdag.